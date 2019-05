Soudan: Le CMT rencontre l'Envoyé de l'UA

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Chef du Comité Politique du Conseil Militaire de Transition (CMT) et Porte-parole du Conseil, le Lt-Gén. Shamseddin Kabbashi, a rencontré Lundi au Palais Présidentiel, le Prof. Mohammed Al-Hussein, Envoyé Spécial de l'Union Africaine (UA), et s'est entretenu avec lui sur le processus de dialogue entre le CMT et les Forces de la a Déclaration de la Liberté et de Changement (FDLC).

L'Envoyé de l'UA a dit dans un communiqué de presse, qu'il a été informé lors de la réunion sur le Climat de négociation qui s'améliore régulièrement entre le CMT et les FDLC et sur les mesures concrètes qui ont été franchies au cours de la série de négociations entre les deux parties.

L'Envoyé de l'UA a déclaré que l'UA est satisfaite des démarches entreprises en vue de parvenir à un Accord, soulignant que l'UA encouragée à poursuivre et à accélérer le dialogue, et avait affirmé le ferme soutien de l'UA à ses Partenaires Internationaux pour chaque Accord entre les Forces Politiques au Soudan, la Transition et les FDLC.