Cote d'Ivoire: Evénements de Bin-Hounien, Agboville, N'Douci, Sipilou, Abengourou et Béoumi - L'appel du Cndh aux populations

"Le Cndh invite les populations à cultiver la cohabitation pacifique et à utiliser les voies de droit ainsi que les mécanismes mis en place par l'Etat de Côte d'Ivoire pour protéger leurs droits". C'est l'appel du Conseil national des droits de l'homme (Cndh) aux populations.

Dans un communiqué diffusé hier, le Cndh, dirigé par Namizata Sangaré, a condamné les violences de ces derniers jours perpétrées dans certaines localités de la Côte d'Ivoire.

"Le Cndh condamne les atteintes à la vie et à l'intégrité physique, les entraves à la liberté de circulation des biens et des personnes, la paralysie de services publics et privés et la fermeture des écoles suite à ces évènements", lit-on dans ce communiqué.

Le Conseil a salué les différentes mesures du gouvernement pour mettre un terme à ces violences intercommunautaires et actes d'incivisme.

La Côte d'Ivoire a été quelque peu secouée par des violences. Outre les événements récents de Béoumi, l'on a dénombré, selon le communiqué du Cndh, de nombreux actes d'incivisme à travers la Côte d'Ivoire : "Du 30 mars 2019 au 1er avril, à Bin-Hounien (département de Zouan-Hounien), un accident mortel soulève le courroux des populations qui mettent à sac le marché de ladite localité avant de l'incendier.

Le 12 avril 2019, à Agboville, suite à l'agression d'un jeune lycéen d'ethnie Abbey, Bedou Enoch, retrouvé la veille grièvement blessé devant le lycée moderne d'Agboville, des affrontements entre jeunes abbey et jeunes malinké font état de nombreuses personnes, non parties au conflit, victimes d'agressions physiques, de coups et blessures ainsi que des destructions de biens.

Du 11 au 13 avril 2019, à N'Douci, un conflit oppose jeunes abbey et jeunes malinké au marché de la ville pour le contrôle de fumoirs.

Le 14 mai 2019, à Sipilou, suite à une bavure policière ayant occasionné le décès d'un jeune conducteur de moto-taxi, les populations se soulèvent et saccagent des biens publics et privés.

Le 18 mai 2019, à Abengourou, un conflit foncier opposant deux tendances de la communauté musulmane vire à l'affrontement faisant des blessés graves".