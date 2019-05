Cote d'Ivoire: Loterie nationale - 117 millions de F CFA distribués à 10 parieurs

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) vient de faire dix (10) heureux gagnants. En effet, quatre parieurs du jeu Pmu ont remporté chacun la somme de plus de 11 millions de F Cfa et les six (6) autres, la somme de plus de 12 millions de F Cfa chacun. Soit un total de 117 millions de F Cfa distribués par l'entreprise citoyenne.

Les chèques ont été remis par son directeur général, Dramane Coulibaly, au cours d'une cérémonie tenue le 19 mai, au siège de l'entreprise à Marcory. Profitant de cette occasion, il a adressé ses félicitations aux nouveaux millionnaires.

« Je voudrais renouveler mes félicitations et mes remerciements à tous les gagnants ici présents, pour avoir fait confiance à la Lonaci et pour avoir accepté de venir partager leur bonheur avec nous. Enfin, j'invite tout un chacun à visiter nos points de vente et à devenir également millionnaire », a-t-il exhorté.

En outre, le directeur général a rappelé que cette année, l'objectif de la Lonaci est de redistribuer plus de 70 milliards de F Cfa aux joueurs, tous produits confondus. Seydou Soro, le chef de produit Pmu, a, pour sa part, invité les Ivoiriens à s'intéresser à ce jeu.

« Nous avons des cagnottes tous les jours. Avec 300 F Cfa, vous avez la possibilité de gagner des millions. Parmi les gagnants du jour, un a gagné 11 millions de F Cfa avec une mise seulement de 300 F Cfa. Un autre a remporté 12 millions F Cfa en misant 400 F Cfa », a laissé entendre Seydou Soro.