Congo-Brazzaville: Littérature - Brazzaville célèbre les 70 ans des Editions Présence Africaine

La capitale congolaise se prépare à fêter l'anniversaire des 70 ans de la maison d'Editions Présence Africaine par une série de festivités placées sous le haut patronage du Premier ministre, chef de gouvernement, Clément Mouamba.

Les festivités commencent dès ce mardi matin par une grande rencontre à la Librairie Les Manguiers, au cours de laquelle un don d'archives d'une partie du fonds Présence Africaine sera remis à l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, par Lydie Pongault, conseillère à la Culture, aux arts et au tourisme du président de la République, au nom des Dépêches de Brazzaville.

Ce don d'une centaine de livres, offert par Présence Africaine et Les Dépêches de Brazzaville, sera remis aux Instituts français de Brazzaville et de Kinshasa pour permettre à la jeunesse de consulter les ouvrages sur place. Un autre don sera offert le lendemain à l'université.

S'en suivront une séance de slam et une animation musicale au musée Galerie du Bassin du Congo. La rencontre se fera en présence de Suzanne Diop, co-directrice de Présence Africaine Editions et fille d'Alioune Diop, fondateur de la célèbre entreprise, et de Marie-Yandé Kattié sa petite-fille, responsable de la communication.

Les écrivains Boniface Mongo Mboussa et Gabriel Mwène Okoundji ainsi que Romuald Fonkua, rédacteur en chef de la revue Présence Africaine, ont également fait le déplacement à Brazzaville. Ils participeront à des rencontres littéraires de haut niveau programmées cette semaine à l'Université Marien-Ngouabi et à l'Institut français avec les grands noms de la littérature congolaise contemporaine.

Une séance de cinéma à l'Institut français viendra clore cette journée avec la projection, à 19 h, de deux documentaires : "Les statues meurent aussi" d'Alain Resnais et Chris Marker et "Alioune Diop tel qu'ils l'ont connu" de Joseph Sané et David Gobert.

Les programmes à suivre dans la semaine

Mercredi 22 mai

10h 00 : séance inaugurale à l'auditorium du rectorat. Projection de témoignages sur Les Editions Présence Africaine.

Table ronde : Présence Africaine aujourd'hui. Avec les Prs André-Patient Bokiba, Omer Massoumou et Mukala Kadima-Nzuzi

Que représente aujourd'hui Présence Africaine, dans son influence et dans l'imaginaire pour les intellectuels et la jeunesse ?

12h 00 : don d'un fonds documentaire de plusieurs centaines de livres au recteur de l'Université Marien-Ngouabi, Jean-Rosaire Ibara;

14h30 : table ronde Présence Africaine, créativité littéraire, acteur culturel et économique du livre à la Faculté des Lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi;

De la conception des œuvres jusqu'à la direction de collection, l'édition, la communication, la librairie et bien sûr la revue. Avec Suzanne Diop, Romuald Fonkoua, Gabriel Mwènè Okoundji, Mukala Kadima-Nzuzi, Boniface Mongo Mboussa et Marie Kattié.

Modération : Omer Massoumou

Jeudi 23 mai à Institut français du Congo

10h00 : table ronde - Présence Africaine, une tribune dans l'histoire

70 ans de l'histoire d'une maison d'édition et d'une revue.

Avec Suzanne Diop, Romuald Fonkoua, Mukala Kadima- Nzuzi en Présence de monsieur l'ambassadeur de France au Congo »

Modération : Pierre Ntsemou

14h00 : table ronde - Présence Africaine et les écrivains congolais

L'histoire de Présence Africaine à travers les écrivains congolais, leurs œuvres et leurs témoignages. Suivie d'un tête à tête Henri Djombo et André-Patient Bokiba

Projection film interview écrivains congolais.

Modération : André-Patient Bokiba

16h00 : table ronde - 70 ans de Présence Africaine, et après ?

Avec Suzanne Diop, Romuald Fonkoua, Gabriel Mwènè Okoundji, Boniface Mongo Mboussa

Modération : Pierre Ntsemou

Vendredi 24 mai:

Croisière littéraire sur le fleuve Congo