Togo: Premier Forum Togo-Union européenne - Une occasion unique pour les investisseurs

Le premier Forum Togo-Union européenne aura lieu les 13 et 14 juin prochains à Lomé.

C'est un rendez-vous inédit en ligne avec le nouveau paradigme de l'action extérieure de l'UE, souligne dans l'article qui suit Jyrki Katainen, le vice-président de la Commission européenne, chargé de l'Emploi, de la Croissance, de l'Investissement et de la Compétitivité.

Créer de la croissance et des emplois durables est un impératif économique et social. L'investissement public a un rôle crucial à jouer pour poser et réguler les bases d'une croissance inclusive et durable.

L'investissement privé est quant à lui essentiel pour augmenter la demande et la compétitivité, favoriser l'innovation, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations.

Libérer le potentiel de l'investissement privé est la clef pour relancer l'économie mondiale en général et l'Economie africaine en particulier.

Le Président Juncker a lancé en début de son mandat le "Plan d'Investissement pour l'Union européenne" visant à accroitre l'investissement privé et permettre à l'Europe de retrouver la voie de la croissance. Nous nous félicitions du succès phénoménal de ce plan.

Tirant leçon de cette réussite, le Président Juncker a proposé le 12 septembre 2018 une nouvelle «Alliance Afrique-Europe pour des emplois et des investissements durables».

Cette Alliance a pour objectif d'approfondir les relations économiques et commerciales entre l'UE et l'Afrique, en refocalisant l'action extérieure de l'UE sur la facilitation des investissements et la création d'emplois en Afrique. Ce qui se passe en Afrique est important pour l'Europe, et ce qui se passe en Europe est important pour l'Afrique.

Un instrument concret de cette nouvelle Alliance est le Plan d'Investissement extérieur (PIE) européen pour l'Afrique et le voisinage de l'Europe.

Ce Plan repose sur trois piliers:

(i) un instrument de garantie pour permettre au secteur privé de mobiliser les ressources auprès des banques;

(ii) une assistance technique pour aider le secteur privé à élaborer des projets financièrement intéressants;

et (iii) la promotion d'un climat favorable aux investissements. L'UE a alloué 4,1 milliards EUR à la première phase de ce Plan qui a déjà permis de contribuer à des investissements publics et privés d'une valeur de plus de 22 milliards EUR.

Le premier Forum Economique Togo-Union européenne prévu pour se tenir les 13 & 14 juin 2019 à Lomé dans la capitale togolaise est un rendez-vous inédit en ligne avec le nouveau paradigme de l'action extérieure de l'UE.

Il va permettre de faciliter la mobilisation d'investissements privés pour créer de la croissance et de l'emploi au Togo, comme envisagé dans le Plan national de Développement (PND) 2018-2022 pour le Togo.

Les différents financements de l'UE dédiés au soutien à l'investissement privé seront présentés lors de cet évènement.

L'inclusion du Togo en 2018 dans l'initiative du G20 "Compact With Africa" qui soutient les réformes visant l'amélioration du climat des affaires, et son bond spectaculaire de 19 places dans le classement Doing Business 2018 n'est pas un hasard.

J'adresse donc un message à tous les investisseurs européens à saisir cette occasion unique pour diversifier leur portefeuille d'investissement et élargir leur couverture géographique pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'Union européenne et le Togo.