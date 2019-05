Angola: La promotion du pays fait partie des priorités des ambassadeurs

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Etats-Unis d'Amérique, Joaquim do Espírito Santo, a proposé lundi de contribuer à la promotion et à l'amélioration de l'image du pays, de développer les échanges bilatéraux et d'attirer de nouveaux investissements américains.

Joaquim do Espírito Santo parlait à la presse après avoir été investi ambassadeur aux États-Unis d'Amérique par le Président de la République, João Lourenço.

Il a évoqué la nécessité de donner une nouvelle dimension politique et économique aux relations entre les deux pays, de renforcer les relations avec les chambres de commerce et les institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international afin d'aider le Gouvernement angolais à lutter contre la corruption, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Le diplomate a défendu l'établissement de partenaires pour la diversification de l'économie angolaise, afin d'en faire une puissance régionale.

A son tour, l'ambassadrice en Allemagne, Balbina Malheiros Dias da Silva, a déclaré qu'elle entendait tirer parti du niveau de développement économique en Allemagne, première économie européenne et troisième mondiale.

A rappeler que le 15 mai, le Président de la République, João Lourenço, avait nommé des ambassadeurs de l'Angola dans différentes parties du monde, mettant fin à la mission de 13 (13) et en désignant 12 (douze) pour de nouvelles missions.