Angola: Inauguration d'une Académie des sciences de service de sécurité

Luanda — Une Académie de Sciences sociales et des Technologies, destinée a dispenser des cours de maîtrise et de doctorat aux cadres du système de sécurité et de renseignement a été inaugurée ce lundi, à Luanda, par le chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Située au quartier Camana Norte, dans la municipalité de Belas, et fondée depuis trois ans sur décret présidentiel, cette académie est sous tutelle du Service de Renseignement Externe "SIE" (sigle en portugais) et dépendant directement du chef du gouvernement et commandant en chef des Forces Armées Angolaises (FAA).

Former des cadres d'autres institutions stratégiques de l'Etat angolais, dont les tâches requièrent une collaboration avec des organismes étrangers, tel est l'objectif de cet établissement, a expliqué à cette occasion le directeur-général de cette académie, José Luís Caetano de Sousa.

L'établissement va dispenser des cours de maîtrise en globalisation et sécurité, en droit et sécurité externe, en économie et finances internationales, en sécurité de réseaux de communication, ainsi que des cours de post-graduation en renseignement stratégique et en renseignement et études de sécurité, a-t-il précisé.

Le directeur a souligné que le français et l'anglais, ainsi que les langues régionales Lingala et Swailili seront également dispensées par l'académie.

Il a ajouté que dans le cadre de la coopération avec les services homologues de la région, l'académie allait également former des spécialistes en langue portugaise.