Algérie: Tindouf - Une quarantaine d'enfants au 5ème concours de récitation du saint Coran

Tindouf — La 5ème édition du concours de récitation et de psalmodie du saint Coran "Zeyen Sawtek Bil-Coran" (embellis ta voix par le Coran) se déroule actuellement à Tindouf avec la participation d'une quarantaine d'enfants, à l'initiative de l'association scientifique et culturelle locale "Malek Bennabi", en coordination avec la direction des Affaires religieuses et des Wakfs.

Inscrit dans le cadre du projet "Nahda Bel Coran" (renaissance par le Coran), ce concours regroupe des enfants de moins de 12 ans qui se mesurent dans la récitation du coran avec respect des règles de psalmodie "Tadjwid", sous la supervision d'un jury composé d'Imams et d'enseignants spécialisés en la matière, a indiqué le président de l'association organisatrice, Hocine Ammari.

Le Centre culturel islamique de Tindouf qui abrite la manifestation accueille chaque soirée des familles accompagnant leurs enfants récitants et venus aussi écouter la récitation du Livre sacré ainsi que des conseils de mode de lecture prodigués par les encadreurs au profit des participants.

L'association a ouvert, depuis janvier dernier, une salle de cours au niveau de son siège, dédié au projet de récitation du Coran, et prévoit, pour l'été prochain, l'organisation de camps d'été, à la satisfaction des récitants, en signe d'encouragement et d'incitation des petits à apprendre le Saint Coran et les règles de psalmodie.

Le programme de l'association Malek Bennabi prévoit aussi l'organisation, durant ce mois de ramadhan, d'autres concours, dont ceux des familles "chevaliers du savoir" et de la "Sira Ennabaouia" (conduite du prophète Mohamed QSSSL), ainsi que des soirées de Medh et de chants religieux.

Ces activités seront couronnées, avant l'Aid El-Fitr, par une cérémonie de distinction des participants aux différents concours organisés durant le mois sacré.