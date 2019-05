Algérie: Le groupe parlementaire du FLN appelle Bouchareb à se retirer de la présidence de l'APN

Alger — Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) a appelé, lundi, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb à se retirer "de son gré" de la présidence de l'Assemblée, "en réponse à la revendication populaire et en application des orientations de la direction politique du parti".

Le groupe parlementaire FLN a indiqué, dans un communiqué, que le bureau s'était réuni sous la présidence de M. Khaled Bouriah pour "examiner les derniers développements de la revendication du Hirak populaire relative au retrait du président de l'APN, Mouad Bouchareb", appelant ce dernier à "répondre immédiatement à cet appel et à se retirer de son gré de la présidence de l'Assemblée, conformément aux revendications populaires".

Cette revendication intervient pour "préserver la stabilité et la cohésion, dans le respect des statuts et du règlement intérieur du parti, notamment les articles 11 des statuts du parti et 10 du règlement intérieur, lesquels font obligation aux élus de respecter la direction du parti et de se conformer à ses orientations", précise le communiqué.

Il intervient également "suite à la réunion des vice-présidents de l'APN et des président des commissions permanentes avec le président de l'Assemblée, tenue le 8 mai, et à la réunion jeudi du groupe parlementaire du FLN sous la présidence de son SG, Mohamed Djemiai qui a appelé explicitement le président de l'APN à répondre aux revendications du Hirak et à démissionner de la présidence de l'Assemblée".