Algérie: Djellab évoque la coopération économique avec l'ambassadeur d'Ethiopie

Alger — Le ministre du Commerce, Said Djellab, a reçu lundi à Alger l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Ethiopie en Algérie, Amin Abdulkadir, avec lequel il a évoqué la coopération économique et les échanges commerciaux bilatéraux, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Rappelant "l'excellente relation d'amitié et de coopération entre les deux pays", M. Djellab a examiné avec l'ambassadeur d'Ethiopie "les moyens susceptibles de renforcer et de développer la coopération économique et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Ethiopie, notamment les exportations hors hydrocarbures algériennes vers l'Ethiopie".

Pour sa part, l'ambassadeur éthiopien a "félicité les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays" et exprimé "la volonté de son pays de consolider davantage ces liens".

Les deux parties ont, en outre, insisté sur l'importance du renforcement des rencontres entre les opérateurs économiques algériens et éthiopiens, ainsi que l'organisation de foires et d'expositions leur permettant d'examiner les opportunités de partenariats et d'investissements dans différents domaines, a noté le communiqué.