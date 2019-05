Congo-Kinshasa: Les Forces Politiques et Alliés de l'UDPS expriment leur satisfaction et soutiennent sans réserve Félix Tshisekedi

Sous la conduite du Coordonnateur des Forces Politiques Alliés de l'UDPS, l'Honorable Laurent Batumona, les Présidents des Partis politiques et leurs cadres ont visité, tour à tour, les sites des travaux retenus dans le programme de 100 jours du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville- province de Kinshasa.

La délégation a débuté sa visite d'évaluation par l'avenue Saïo, avenue de l'Université, en passant par la 17ème rue ex-échangeur vers Lemba pour atterrir à l'école Mokengeli de Lemba. Ensuite, la route Siforco, en faisant une visite éclair aux travaux de Mausolée de Feu Etienne Tshisekedi avant de visiter, dans le cadre de la décrispation, les Honorables Franck Diongo et Diomi Ndongala. En tant que sentinelle du pouvoir, l'Honorable Laurent Batumona explique la motivation : " nous sommes obligés de soutenir le Président de la République dans ces travaux du fait qu'il a beaucoup de choses à gérer et nous lui apportons un grand soutien et il peut compter avec les Forces politiques alliés de l'Udps".

Les Forces Politiques Alliés de l'UDPS (FPAU) ont effectué, samedi 18 mai 2019, la ronde de différents sites en construction ou réhabilitation à travers la ville de Kinshasa notamment, la voirie urbaine et l'immobilier inscrits au programme de 100 jours du Chef de l'Etat. Elles ont débuté leur visite d'évaluation par l'avenue Saïo, dans la commune de Kasa-Vubu dont les travaux ont atteint 85% et, apparemment, il ne reste que la phase de finition de bretelle qui sert des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Le deuxième site à visiter était celui de l'avenue de l'Université. Les membres des Forces politiques Alliés de l'Udps ont constaté avec satisfaction que les travaux se déroulent d'une manière alternative.

Une partie de la route est macadamisée et une autre est construite en béton. Elles ont poursuivi la ronde en passant par le chantier de la route qui mène vers Lemba à partir de la 17ème rue Limete ex-échangeur jusqu'à l'entrée de la Fikin. A Lemba, la délégation a visité les travaux de l'école Mokengeli où elle a palpé du doigt la réhabilitation et la construction de nouveaux bâtiments. Sur le site de l'avenue de l'Université, les membres des Forces politiques Alliés de l'Udps ont constaté avec satisfaction que les travaux se déroulent d'une manière alternative. Une partie est macadamisée et une autre est construite en béton.

Le Coordonnateur des Forces Politiques Alliés de l'Udps, l'Honorable Laurent Batumona s'est, ensuite, rendu avec sa délégation au site où est érigé le mausolée où reposera pour l'éternité la dépouille mortelle de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Et, enfin, un autre chantier visité a été la route Siforco à Masina : "c'est une route parallèle au boulevard Lumumba, une route capable de désengorger cette dernière", a affirmé Laurent Batumona. Si cette route est finie, en débouchant sur la route des poids lourds, rassure-t-il, la fluidité sur l'aéroport sera rétablie.

Le dernier chantier à visiter est celui de Bokassa-Kabambare. Ici, les travaux sont exécutés à 45%. Les FPAU ont clôturé la visite par le dernier chantier, la décrispation politique. Elles ont, tour à tour, été chez les Honorable Franck Diongo et Diomi Ndongala. Le Président Franck Diongo a, d'abord, remercié le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, ensuite, a émis un souhait de voir Etienne Tshisekedi, le Père de la démocratie, être élevé au rang de Héros national. Il a justifié son vœu non pas parce que Félix Tshisekedi est son fils mais parce que il a lutté pour que nous arrivions à la démocratie en tant que résistant, en tant que combattant de la liberté et de la démocratie. Diomi Ndongala, de même, a félicité le Président de la République pour son action. Il a émis un grand vœu de pouvoir désormais participer activement et de manière dynamique aux assises des Forces politiques alliés de l'Udps. Un grand meeting populaire est annoncé d'ici peu.

Il faut noter que cette activité a été projetée par les Forces Politiques Alliés de l'UDPS pour soutenir les actions du Président de la République. Elles ont témoigné un soutien sans réserve à travers ses initiatives et ses actions. La délégation est partie du siège du Parti de l'unité nationale "Puna" de l'Honorable Elysée Bokumwana Maposo, situé sur l'avenue de l'Enseignement dans la Commune de Kasa-vubu.