Congo-Kinshasa: Réalisation des objectifs du PIRAM - Le FIDA et le gouvernement congolais mobilisent les communautés locales

Lors d'une longue mission, entreprise par le bureau pays-RDC du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) et la Coordination Nationale du Programme Intégré de Réhabilitation de l'Agriculture dans la province du Maniema (PIRAM), deux cents cinquante-cinq (255) vélos de marque Kinga 4X4 ont été distribués aux moniteurs agricoles, relais communautaires et animateurs ruraux des secteurs et chefferies à Kasongo et à Kayuyu.

Ces engins serviront à améliorer la mobilité de ces partenaires du Programme dans leur mission de sensibilisation, de vulgarisation des techniques agricoles, d'intermédiation auprès de 66.120 ménages agricoles appuyés par le projet, dans les grands bassins de productions agricoles de Pangi, Kabambare et Kasongo.

La distribution s'est effectuée en deux vagues successives : d'abord à Kayuyu, (secteur de Wakabungu2/Territoire de Pangi), puis à Kasongo-cité. Aux bénéficiaires, la délégation a demandé de faire bon usage de ces engins pour améliorer essentiellement leur mobilité pour mobiliser et impliquer davantage les populations rurales les plus éloignées dans l'amélioration et la commercialisation de leurs productions agricoles et participer ainsi à améliorer leur propre condition de vie.

A Kasongo-cité, devant une poignée d'invités et de bénéficiaires venus des bassins de production agricole des territoires de Kasongo et Kabambare, l'Administrateur du territoire, KingombeKitenge Benoît, a tenu à remercier le PIRAM et a comparé ce jour à une grande fête agricole qui montre l'intérêt de sa circonscription administrative, dans le plan du développement agricole provincial et national.

En 9 ans de mise en œuvre, a-t-il souligné, sa population et lui-même sont témoins et fiers du bilan de ce programme qui a désenclavé et relié plusieurs localités aux grands centres de production par la réhabilitation des infrastructures rurales ( routes de desserte agricole et des routes Nationales et provinciales dont l'emblématique axe Kindu-Kasongo), la construction des ouvrages de franchise importants dont les ponts ( Bulale et Luekatsh) qui ont jusqu'à présent, handicapé la mobilité humaine et les échanges économiques.

Ce travail en amont ainsi que l'encadrement des paysans par l'appui à la chaine de production agricole par l'approvisionnement en semences de qualité sont aujourd'hui responsables de l'amélioration de la production agricoles dans sa circonscription. Les nouvelles maisons en dur qui poussent dans les villages ainsi que l'accès à l'école des enfants de petits paysans agriculteurs sont autant d'acquis de ce projet, a-t-il conclu.

Pour Omari Rosette, jeune et dynamique relai communautaire dans le territoire de Kasongo habituée à arpenter des Kilomètres à pied pour sensibiliser sa communauté sur les nouvelles pratiques agricoles encouragées par le PIRAM, cette dotation est un motif de joie. Car son travail sera désormais améliorée et pourra atteindre désormais les populations les plus éloignées en économisant beaucoup du temps et de l'énergie.

Le PIRAM qui est entré en 2019 dans son processus d'achèvement, après 9 ans de mise en œuvre, a bénéficié de $49 millions dont plus 36% affectés à la relance de l'agriculture de l'élevage et de la pêche dans les quatre grands bassins de production (Pangi, Kasongo, Kibombo et Kabambare).

L'apport et les réalisations du PIRAM dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la production agricole et des échanges des populations et produits entre les différents pôles de développement dans la province du Maniema sont désormais visibles et appréciés de tous. L'amélioration des infrastructures routières et le renforcement des capacités des paysans sont parmi les stratégies indispensables mises en œuvre pour la réhabilitation, la viabilisation et la promotion du secteur agricole dans la province du Maniema connu comme un des plus grands greniers agricoles du Congo.