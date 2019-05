Congo-Kinshasa: France - Vers le déblocage de 300 millions d'euros en faveur de la RDC

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la France, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu ce lundi 20 mai 2019 par le président de la République, Félix Tshisekedi pour une visite officielle.

Après avoir discuté à huis-clos, il en ressort à travers une déclaration conjointe que la France et la RDC souhaitent mettre en œuvre un partenariat pour appuyer des priorités communes. Il s'agit de l'éducation, la santé et la sécurité. Les deux nations réaffirment également leur volonté de collaborer sur des sujets importants tels que la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la francophonie dans toutes ses dimensions.

Déjà, la coopération en matière d'éducation entre la France et la RDC a permis la construction de 700 salles de classe et le financement des salaires de 30.000 enseignants congolais depuis 2013. Ces pays ont donc décidé de donner une nouvelle dimension à cette coopération notamment, pour former les élites de demain dont la RDC a besoin. Cette coopération renforcée sera aussi axée sur l'épidémie d'Ebola qui touche particulièrement Beni, Butembo et une partie de l'Ituri depuis presque dix mois. Pour la France, c'est une priorité majeure et elle assure continuer à «promouvoir le travail conjoint de nos Instituts de recherche, afin d'affiner la connaissance du virus».

Ainsi, la France renforcera son aide à la RDC en utilisant plusieurs instruments. Il sera signé prochainement entre ces deux pays, un contrat de désendettement et développement d'un montant de 65 millions d'euros sur trois ans. Il s'agira bien entendu de mettre le cap que la montée en puissance de l'intervention de l'Agence Française de Développement (AFD) dont les subventions atteindront 30 millions d'euros en 2019 et dont l'objectif est porté à 50 millions d'euros pour 2020 et 2021. Dans sa délégation, le ministre français est accompagné de l'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, et de quelques conseillers.