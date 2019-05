Congo-Kinshasa: Nommé Secrétaire Général de l'UDPS - Augustin Kabuya reste confiant face à ses nouvelles fonctions

Charismatique, l'un des ceux qui ont milité aux côtés de Feu Docteur Etienne Tshisekedi, Augustin Kabuya Tshilumba est désormais Secrétaire Général de l'Udps, nommé par Jean-Marc Kabund, président ad intérim dudit parti.

Le surnommé bouche autorisée du parti, a été accueilli en Héros le lundi 20 mai, au cours d'une petite cérémonie de circonstance organisée à la permanence du parti, située à la 11ème rue dans la commune de Limete. Dans sa brève intervention, Kabuya a, après avoir remercié son président a.i sur le choix porté sur sa personne, demandé à l'ensemble des militants de lui faire confiance et surtout de le soutenir afin qu'il arrive à relever les multiples défis auxquels fait face l'UDPS.

L'ambiance était à son comble à la permanence de l'Udps/Tshisekedi. Le nouveau Secrétaire général de ce parti politique a fait sa première rencontre avec la base depuis sa nomination le lundi 20 mai dans l'après midi. Dans son message, Kabuya Augustin s'est dit conscient de nouvelles responsabilités qui l'attendent au sein du parti. Pour ce faire, il a sollicité l'accompagnement de tous les sympathisants, dans la poursuite du combat auquel s'est assigné le parti, celui de lutter pour un Etat de droit, la promotion de la démocratie et surtout mettre le peuple au cœur des activités quotidiennes.

Cessez-le-feu

Cependant, au regard de la crise de leadership qui sévit au sein du parti du Sphinx de Limete, Augustin Kabuya Tshilumba devrait, à tout prix, privilégier la réconciliation. Autrement dit, le mieux serait pour lui, d'organiser dans un bref délai, une table ronde pouvant réunir le président de la Commission électorale permanente (CEP), la Convention Démocratique et d'autres cadres de l'exécutif, afin de mettre fin à toutes les controverses internes qui, à un certain moment, ont fait couler encre et salive, jusqu'au point de ternir même l'image du parti présidentiel.

Il faut rappeler qu'Augustin Kabuya a été nommé Secrétaire général de l'Udps sur une décision signée le week-end dernier par le président à l'intérim de ce même parti. Cette nomination a fait jaser. Certains cadres de l'Udps qui avaient estimé que la décision de Kabund aurait été prise en violation des statuts du parti, et ce, tout en argumentant qu'un président a.i n'a pas le pouvoir de nommer, ni de révoquer. C'est le cas de Me Peter Kazadi et Jacquemain Shabani, qui avaient respectivement jugé cette nomination "d'entorse" et d'une "blague de mauvais goût ".

De toutes les façons, le SG du parti présidentiel est devant ses nouvelles responsabilités. La sagesse serait pour lui la meilleure des stratégies à adopter s'il tient à la réconciliation.

A bon entendeur !