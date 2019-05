Madagascar: Karaté - Esat Delihasan débarque au pays

Le karaté est sur une bonne rampe de lancement. Après le succès de la Coupe de Madagascar enfants au Gymnase d'Ankorondrano où la fédération de karaté-do de Madagascar en début du mois, les résultats ne se font pas attendre.

Le président de la Fédération karaté-do turque, Esat Delihasan a débarqué très tôt ce matin avec une délégation de techniciens. Ils resteront au pays pendant cinq jours. C'est le fruit de la bonne collaboration entre la fédération du karaté de Madagascar dirigée par Solofo Barijaona Andrianavomanana, la fédération turque, la fédération internationale ainsi que le soutien de l'Ambassade de Turquie. Des stages techniques et d'arbitrage seront au programme avec cette délégation les 23 et 24 mai au Palais des Sports de Mahamasina. Il est au pays avec deux autres hautes personnalités à savoir le Turc, Levent Aydemir, membre de la commission technique de la fédération mondiale de karaté (FMK), et le président du Conseil des arbitres, Ahmed San.

Cette présence des techniciens est une aubaine pour le karaté malgache et surtout des karatekas à un an des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il est à signaler que la Turquie est une référence mondiale en matière de karaté et ces échanges ne peuvent être que bénéfiques pour les pratiquants malgaches. « C'est une reconnaissance pour le karaté malgache. Le stage arrive à point nommé surtout à la veille des Championnats d'Afrique et des Jeux Africains qui serviront de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 » a expliqué le président de la FKM.