Madagascar: Moto - Yamaha Crux Rev se dévoile

Démonstration de force. Samedi, la Yamaha Crux Rev a fait le bonheur des férus de deux-roues de la capitale.

La marque japonaise de référence revient avec sa toute dernière création, pour votre plaisir de rouler et de travailler. Une démonstration a été effectuée samedi dans quatre quartiers de la Capitale à savoir : Analakely, Mahamasina, By-Pass et Analamahitsy. Outre la découverte de ce joyau, des jeux ont été organisés avec plusieurs lots distribués. Economique, fiable et robuste, la moto répondra à toutes les attentes des usagers avec une consommation d'essence réduite (faites plus de 72 km avec seulement 1 L d'essence), une résistance au temps et aux éléments qui vous assure des coûts réduits (moins de consommation d'huile, moins de pièces à remplacer), des cale-pieds et un porte-bagages grande capacité, avec une selle large et pensée pour accueillir confortablement vos passagers, une maniabilité spécialement étudiée pour faciliter vos déplacements et les apprécier. Une promesse en somme pour la réduction des coûts d'utilisation (essence/huile) et d'entretien (maintenance et pièces).