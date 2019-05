Madagascar: Grande Braderie de Madagascar - Place à la promotion de la filière poulet

« Madavision » ne cesse d'innover pour faire de chaque édition de la Grande Braderie de Madagascar, un succès, mais aussi, un outil pour le développement économique.

La filière poulet figurera parmi les vedettes de la Grande Braderie de Madagascar qui débute demain au Palais des Sports.

Promoteurs

Avec seulement 2,5 kg à 3 kg de poulet par personne par an, Madagascar figure parmi les pays à faible taux de consommation de ce genre d'aliments au monde. La Grande Ile est encore loin derrière la Côte d'Ivoire par exemple avec ses 13 kg de viande de poulet par personne par an ; ou encore l'Ile Maurice (40 kg par an). Nombre d'initiatives ont déjà été prises aussi bien de la part du pouvoir public que du côté du secteur privé. « Madavision » vient justement d'emboîter le pas des promoteurs de la filière en l'intégrant dans le programme de la Grande Braderie.

Ainsi, durant les cinq jours de manifestation, les visiteurs auront droit à un espace dédié à la filière poulet de chair. « Notre objectif est de promouvoir la filière poulet en sensibilisant la clientèle de la Grande Braderie sur les bienfaits et les avantages de la consommation de la viande de poulet » a déclaré, hier Harilala Ramanantsoa présidente de « Madavision », lors d'une conférence de presse.

Deux grands professionnels de la filière seront, par ailleurs présents pour expliquer aux consommateurs les conditions de reproduction des poulets de chair qui sont nourris avec des alimentations animales conformes aux normes internationales. Ils informeront également le public sur les opportunités d'affaires et de partenariat concernant la filière poulet. Et, comme la Grande Braderie de Madagascar est toujours une occasion de joindre l'utile à l'agréable, des animations culinaires seront organisées entre midi et 14 heures pendant les cinq jours de manifestation pour démontrer aux visiteurs les différentes recettes à base de poulet de chair. Par ailleurs, et non des moindres, les visiteurs trouveront du poulet et des œufs à gogo, grâce aux nombreux stands qui les proposent à prix bradés.

Sans oublier les cadeaux pour la fête des mères.

Professionnels

Bref, la Grande Braderie de Madagascar sera aussi une plateforme de promotion économique, grâce à cette collaboration avec des entreprises. « Madavision travaille de concert pour ses diverses prestations avec plus de 15 entreprises professionnelles telles que les sociétés de sécurité, de nettoyage, d'assurances, d'imprimerie, de médias de la communication, de la sonorisation, et de l'animation ».

Sur ce point, d'ailleurs, les participants de la Grande Braderie de Madagascar sont tous des professionnels dans leurs secteurs d'activité respectifs. « Les participants sont les piliers de la Grande Braderie de Madagascar, nous sommes conscients du fait que la loi du marché exige beaucoup de professionnalisme aujourd'hui car les clients ont beaucoup de choix et trouvent facilement des produits répondant à leurs besoins sur le marché ».

Notons par ailleurs que de nouveaux participants seront présents à cette édition de la Grande Braderie. Pour ne citer, entre autres Aigle d'or, Agri Koba, Impecc, Crea déco meubles, Mada International. Bref, il y a de quoi satisfaire les visiteurs pour cette Grande Braderie spécial fête des mères.