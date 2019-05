Madagascar: Trail de l'Ile Rouge - Crown Antsirabe domine la première étape

Les coureurs en profitent aussi pour admirer le beau paysage.

Une grande aventure. La 6e édition du trail de l'Ile Rouge a pris le départ dimanche avec l'étape 1 à Betafo distante de 17 km et 350 de D+. 60 participants ont pris le départ dans une ambiance bon enfant et fraternel. Cette première étape a vu la confirmation de Crown Athletics Club Antsirabe en se positionnant sur les 3 premières places avec Narcisse en grand vainqueur sur un temps de 1:06 et une première place pour Flore chez les engagés des 8 étapes au total. Les coureurs étaient déjà à Miandrivazo hier avec une étape de 18 km sous la chaleur accablante et le dénivelé de cette cuvette sur les berges du fleuve Mahajilo. Ce trail est organisé par MahayExpédition Tourisme Solidaire à Madagascar.

L' entreprise « Eau Vive » soutient également le TIR depuis 6 ans et reconduit ses engagements sur cette épreuve. Cette année « Socolait » qui était aux côtés de l'organisateur le TIR depuis six ans et a franchi un grand pas en sponsorisant 6 coureurs Malgaches d'Antsirabe sur les deux premières étapes (Betafo et Miandrivazo). Trois coureurs de l'association Fitsinjo et trois coureurs du Crown Athletics Club Antsirabe. Au programme du TIR, 140 km répartis en 6 étapes et deux prologues entre 10 et 25 km avec 1.200 m de dénivelé positif au total.