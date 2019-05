Ile Maurice: Flacq - GRSE et Lallmatie remportent le tournoi de pétanque intervillages

Le tournoi de pétanque intervillages s'est tenu le dimanche 12 mai sur la plage de la Belle-Mare.

Chez les hommes, c'est l'équipe de Grande-Rivière-Sud-Est qui l'a emporté tandis que chez les dames, c'était l'équipe de Lallmatie. Cette compétition a été organisée par le conseil de district de Flacq. «Les compétitions de ce type encouragent la vie sociale. Au lieu de passer du temps sur les téléphones mobiles et être actifs sur les réseaux sociaux, cette activité nous a permis de rencontrer et de sympathiser avec d'autres passionnés de pétanque», ont déclaré des participants.

Il y avait 42 équipes masculines et 33 équipes féminines de différents villages en lice. La compétition a commencé à 9h30 et s'est terminée à 20 heures. «Ce fut un grand succès. Nous avons eu la participation de tout le monde et cela nous encourage à multiplier de telles activités», a déclaré Vikram Hurdoyal, président du conseil de district de Flacq. Les participants et plus encore les gagnants étaient heureux et satisfaits des prix offerts.

L'équipe masculine gagnante venant du village de Grand-Rivière-Sud-Est a remporté Rs 15 000 et des trophées et des médailles. Chaque membre s'est aussi vu offrir un survêtement. La deuxième équipe masculine gagnante, issue du village de St-Jullien a remporté Rs 9 000, des trophées, des médailles et des survêtements. Chez les femmes, l'équipe gagnante de Lallmatie a reçu Rs 10 000 tandis que l'équipe classée seconde a reçu Rs 6 000, des trophées, des médailles et des survêtements.