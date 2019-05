Ghana: Asamoah Gyan claque la porte de la sélection

Photo: Asamoah Gyan/Twitter

Une figure du football africain vient de claquer la porte de sa sélection : Asamoah Gyan ne veut plus jouer pour l'équipe nationale du Ghana, alors que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations 2019 approche. Une décision brutale, motivée par la possible perte de son brassard de capitaine.

Pour Asamoah Gyan, le brassard de capitaine de l'équipe nationale du Ghana est visiblement bien plus qu'un simple bout de tissu !

« Si le coach veut le confier à un autre joueur alors et que je fais toujours partie de l'équipe, je me retire », écrit-il dans une lettre publiée en ligne. Cet autre joueur, que l'attaquant-vedette de 33 ans mentionne, c'est André Ayew.

Une légende du football ghanéen

C'est évidemment un choc au Ghana. Car Asamoah Gyan est tout simplement le recordman du nombre de sélections en équipe du Ghana : 106 capes, assorties de 51 buts (un autre record).

Depuis 2003, l'ancien attaquant du Stade rennais (France) et de Sunderland (Angleterre) a porté la tunique des « Black Stars » durant de nombreux tournois.

Notamment lors de trois Coupes du monde. Avec 1 but en 2006, 3 en 2010 et 2 en 2014, aucun Africain n'a fait trembler les filets autant de fois dans l'histoire du Mondial que « Baby Jet » (son surnom).

Des échecs qui lui collent à la peau

Son nom est toutefois également associé à des échecs douloureux : deux finales de CAN perdues, en 2010 et 2015. Le natif d'Accra est surtout celui qui aurait pu, sur pénalty, offrir à l'Afrique une toute première participation aux demi-finales de la Coupe du monde.

C'était en 2010, en quart de finale, face à l'Uruguay. Mais une barre transversale avait renvoyé sa frappe et avait brisé son rêve.

A la décharge de Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana, Asamoah Gyan ne joue plus, à 33 ans, un rôle majeur en sélection.

Entre blessures et méforme, l'actuel pensionnaire de Kayserispor en Turquie n'a pratiquement pas pris part à la campagne de qualification pour la CAN 2019, sur le terrain. Son dernier but pour les « Black Stars » remonte même à 2017.

Asamoah Gyan annonce sa retraite internationale à travers une lettre.

