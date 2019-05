Algérie: Crise politique - Le FLN réitère son soutien à la position de l'armée

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a réitéré, lundi, son plein soutien à la position "nationale et souveraine" de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le traitement de la crise politique que traverse le pays, soulignant que les solutions susceptibles de trouver des issues à cette crise sont celles puisées de la Constitution.

Le parti du Front de libération nationale "réaffirme son plein soutien à la position nationale et souveraine de l'Armée nationale populaire dans le traitement de la crise politique que traverse le pays et salue la détermination du Commandement de l'armée, sa sagesse, sa clairvoyance et son engagement à accompagner et répondre aux revendications légitimes du peuple dans la paix et la sérénité", lit-on dans un communiqué signé par le Secrétaire général du parti, Mohamed Djemaï.

Les propositions conjoncturelles et les initiatives creuses notamment celles qui visent à aboutir à un vide constitutionnel "ne sont pas susceptibles de réaliser les aspirations du peuple", a-t-on indiqué.

Le parti a, enfin, salué les positions "sages et clairvoyantes" de l'institution militaire et son commandement qui veille à préserver les institutions constitutionnelles de l'Etat algérien, adhère aux aspirations légitimes du peuple algérien et répond à ses revendications à la liberté, à la justice, à la lutte contre la corruption et au respect de la volonté du peuple, détenteur de tout pouvoir".