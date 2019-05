Algérie: TAJ appelle le peuple algérien à se mobiliser autour de l'institution militaire

Alger — Le parti Tajamoue Amel El-Jazair (TAJ) a appelé, lundi, le peuple algérien à se mobiliser autour de l'institution militaire, affirmant que le travail dans le cadre constitutionnel constitue "la meilleure solution pour sortir de la crise" politique que traverse le pays.

Le parti "invite l'ensemble du peuple algérien ainsi que toutes les parties et les forces vives, fidèles à la patrie, à se mobiliser autour de l'institution militaire, il refuse catégoriquement toute atteinte à l'Armée nationale populaire "ANP" héritière de l'Armée de libération ou à l'Algérie", a écrit le parti dans un communiqué.

Aussi, TAJ affirme que le travail dans le cadre de la Constitution demeure "la meilleure solution pour sortir de la crise" politique que traverse le pays, mettant en avant "le retour urgence vers le processus électoral et la construction des institutions légitimes à travers l'action électorale".

Par ailleurs, le parti a souligné "l'urgence d'aller vers l'ouverture d'un dialogue sérieux et responsable rassembleur de toutes les parties sans exclusion ni distinction aucune, afin d'assurer le climat favorable et les conditions nécessaires à la réussite de la Présidentielle dans les meilleurs délais".

Pour ce faire, le parti a appelé à procéder dans l'immédiat à la constitution et l'installation de l'instance nationale chargée de l'organisation et de la supervision des élections pour garantir l'intégrité, la crédibilité et la légitimité nécessaires à la réalisation des ambitions et des attentes du peuple algérien", a indiqué la même source.

Dans un autre contexte, TAJ a mis en valeur le discours du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, le Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, prononcé lundi à Ouargla", saluant "les efforts incommensurables que déploie l'institution militaire ainsi que les différents services de la sécurité à tous les niveaux en vue de consolider la sécurité et la paix, et faire face à tous les plans et les dangers qui guettent le pays", a conclu le communiqué.