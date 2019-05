Ile Maurice: Traitement à l'étranger - MUA propose un service de prise en charge gratuit

Il y a peu, cela relevait du domaine de l'impossible. Mais depuis le début de mai, le groupe Mauritius Union Assurance (MUA) a conçu un plan qui permet à ses clients nécessitant une hospitalisation à l'étranger de bénéficier d'une prise en charge totale de tous les coûts y relatifs - achat de billets, paiement de la facture l'hébergement et des frais du traitement soit dans une clinique, soit dans un hôpital en Inde ou en Afrique du Sud.

Une mesure rendue possible grâce à un partenariat entre MUA, Shamal Travels, une agence de voyages basée à Quatre-Bornes, et MediGence, une société spécialisée dans l'accompagnement de patients devant se faire soigner à l'étranger. Ainsi, le détenteur d'une police d'assurance médicale de la MUA qui souffre de maladies nécessitant une prise en charge médicale, tels le cancer et les troubles cardiaques, sera éligible à se faire soigner à l'étranger.

Après examen de sa demande, trois propositions de traitement lui seront faites. Une fois que le client a fait son choix, l'agence de voyages Shamal Travels entre en scène pour tout ce qui concerne la logistique à savoir, en autres le transfert du malade vers l'Inde ou vers l'Afrique du Sud. Puis, c'est au tour de MediGence de prendre le relais pour toute la partie ayant trait aux soins et au traitement devant être prodigués au patient. Après le traitement, Shamal Travels se chargera du retour du malade à Maurice, tandis que MUA assurera un accompagnement du patient jusqu'à ce qu'il ait atteint un niveau de rétablissement satisfaisant dans le cadre de sa prise en charge.

Selon Alvin Joyekurun, Underwriting Portfolio Manager, «l'objectif derrière l'installation de ce service de conciergerie médicale consiste à permettre à des personnes souffrant de maladies dont traitement nécessite l'apport de la technologie de pointe de se rendre à l'étranger, augmentant ainsi leur chance de guérison». De son côté, Jean Christophe Cluzeau, Head of General Insurance, affirme que MUA et les patients en sortiront gagnants de ce projet de conciergerie médicale. Pour le patient, ajoute-t-il, il s'agit pour lui de bénéficier d'un niveau de traitement et de soins supérieur à ce que l'on pourrait éventuellement trouver à Maurice.

L'analyse des réclamations réalisée par MUA aura démontré la prévalence et la hausse des cas des maladies telles que le cancer ou celles liées à des troubles cardiaques qui résistent à la guérison selon la formule de traitement actuel. Une situation qui a permis l'émergence d'une nouvelle façon de conjuguer soins médicaux et assurance médicale.

«La mise en place de ce nouveau service ne va pas occasionner une hausse du coût des contrats d'assurance existants. Avec ce partenariat unique à Maurice, MUA offrira un service de référence en matière de conciergerie médicale», soutient Jean Christophe Cluzeau. Il indique que «chaque cas sera étudié par notre équipe de partenaires dédiés et qui fera un suivi personnalisé de chaque dossier. Nous voyons là toute la pertinence d'un partenariat novateur pour accompagner nos clients à l'étranger».