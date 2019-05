Ile Maurice: Violence dans les écoles - Un problème sans fin

Les jours se suivent et se ressemblent. Les cas d'agressions parmi les écoliers sont de plus en plus fréquents. Depuis hier, pas moins de trois vidéos font le buzz sur Facebook.

Le premier clip, qui est apparu dans la soirée d'hier, lundi 20 mai, s'est vite répandu sur la toile. Il semble qu'une histoire de cœur soit à l'origine de la bagarre entre deux filles. Peu après, une vidéo similaire a commencé à circuler. Cette fois ci, c'est à la gare de Curepipe que la scène se passe. Encore une fois, c'est une histoire de cœur qui serait à l'origine de la querelle. Dans la troisième vidéo, c'est tout un groupe de filles qui s'en prennent à une de leur camarade, qui est à terre. Le ministère de l'Education a fait savoir qu'une enquête est en cours.

Mais ce n'est pas la première fois que les collégiennes font parler d'elles. En février dernier, une collégienne avait agressé un policier la Gare du Nord lorsque ce dernier essayait de s'interposer dans une guerre opposant des étudiants.

Quelques semaines après une ado de 15 avait a consigné une déposition contre deux étudiantes de son collège. La jeune fille a raconté aux policiers que les deux étudiantes se battaient et elle a essayé de les séparer, mais deux autres filles l'en ont empêché. Elle a été poussée et lorsqu'elle est tombée, les filles lui ont jeté un pupitre au visage et elle a perdu connaissance. Elle s'est réveillée hors de la salle de classe où elle était tombée et a reçu des soins à l'hôpital.