Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - Le G5 Sahel et Interpol signent un protocole d'accord

En effet, l'organisation internationale de police criminelle (Interpol) et le secrétariat permanent du G5 Sahel ont signé le jeudi 16 mai à Lyon en France, un accord de coopération pour faciliter l'échange d'informations et d'expertise dans la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier.

Ledit accord a été matérialisé au siège de Interpol par monsieur Jürgen Stock, secrétaire général d'Interpol et monsieur Maman Sambo Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel.

L'objectif principal visé par cet accord est d'instaurer un cadre pour la coopération entre les deux institutions dans la limite de leurs domaines de compétences en matière de prévention et de répression des actes terroristes et d'autres formes de criminalité transfrontalière.

Ce partenariat consacre donc un cadre juridique régissant les échanges de données et d'informations entre Interpol et le G5 Sahel et contribuera à renforcer les actions de la composante police de la force conjointe du G5 Sahel.