Congo-Kinshasa: Boxe - Belle moisson des médailles de la RDC au championnat d'Afrique Zone 3

La RDC a raflé des médailles aux 19es championnats d'Afrique de boxe amateur organisé du 13 au 18 mai à Libreville.

Les quatorze pugilistes de la délégation de la RDC ont tous gagné une médaille lors de cette compétition, notamment trois médailles en or, sept en argent et quatre en bronze. Les trois médailles d'or ont été remportées respectivement par Malewu Tekasala Jorbelle chez les dames de 75 kg. Elle a battu en finale la Camerounais Keuye Bernadette. Bukasa Biakulowa Rocky s'est imposé en finale chez les messieurs de 56 kg face au Camerounais Tchouta Mbianda Aristide. Et en finale messieurs de 75 kg David Tshama été plus fort que le Somalien Mohamed Adan.

Les médailles d'argent sont Munga Zalia Modestine chez les dames de 54 kg victorieuse en demi-finale l'Algérienne Sefoud Widad avant de perdre en finale contre la Marocaine Oumaya Ouali El Alami ; Sakobi Matshu Marcelat s'est imposée en demi-finale dames 60 kg face à la Marocaine Awatif Bawane avant de perdre en finale face à l'Algérienne Khelif Imane ; Battue par la Marocaine Chayme Raddie, Yumba Thérèse (64 kg) s'est ressaisie face à l'Algérienne Tabarkok Sounhi en demi-finale, avant de s'incliner à nouveau en finale face à la Marocaine Chayme Raddie. Mbambi Tsheusi Brigitte a battu l'Algérienne Selmouni Chahira en demi-finale avant d'être battue en finale par la Marocaine Oumayma Beladib chez les 69 kg. Enfin, Yuna Kiangebeni a perdu face à la Marocaine Widad Bertal, avant d'être à nouveau battue par la Camerounaie Mambou Dorine Stephane chez les 64 kg.

Chez les hommes, on note les médailles d'argent d'Ilunga Kabange chez les 49 kg, battu en finale par l'Algérien Touareg Mohamed, de Lunata Nkosi Nathan dominé en finale par l'Algérien Benlaribi Abdelnacer chez les 60 kg et de Kapenda Nsaka Idriss battu par le Camerounais Tebobke Dieudonné chez les 69 kg. Lors des combats de demi-finale, Ilunga Kabange avait battu le Gabonais Ngoua Adou Marcus, Lunata s'était imposé face au Gabonais Ndzinga Pharlet et Kapenda Nsaka avait dominé l'Algérien Ait Beka Yugurta.

Enfin, les trois médaillés de bronze sont Katamba Kabongo Jerry chez les messieurs de 52 kg, Muteba Ngalamulume Aaron chez les messieurs de 64 kg et Katompa Tshimanga Eric chez les mi-lourd (81 kg). Katamba a perdu face au Gabonais Mikamou Mayele Mick Junior, Muteba Ngalamulume a été défait par l'Algérien Abdelli Yahia et Katompa Tshimanga s'est incliné face à l'Algérien Houmri Mohamed. La délégation congolaise, avec à sa tête le directeur technique Valery Kayumba, regagne la capitale le 22 mai.

Sur place à Kinshasa pendant la constitution de l'équipe nationale pour cette compétition, a-t-on soufflé, il y avait eu quelques inquiétudes par rapport à la sélection des athlètes par la direction technique nationale. Certains boxeurs médaillés d'or du dernier championnat du Congo de boxe organisé à Kinshasa n'avaient pas été sélectionnés, alors que leur présence aurait donné plus de chance de médailles surtout en or à la RDC. Et ceux qui auraient pris leurs places n'ont pas été fameux au Gabon, en dépit des médailles glanés, car certains ont débuté le tournoi directement en demi-finale et ne pouvaient que remporter des médailles même en perdant leurs combats. L'on veut croire que la Fédération congolaise de boxe pourra corriger ce genre de méprise pour les prochaines échéances. Ces 19es championnats d'Afrique de boxe amateur pour la zone 3 ont connu la participation du Burundi, Gabon, Cameroun, Somalie, ainsi que le Maroc et l'Algérie (qui sont au top de la boxe olympique).