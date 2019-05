Burkina Faso: Le nouveau gouverneur de la région de l'Est prend ses fonctions

Au Burkina Faso, après leur nomination il y a quelques semaines, les nouveaux gouverneurs des régions en proie aux attaques terroristes prennent leurs fonctions. Le premier à avoir reçu sa lettre de mission est le lieutenant-colonel Saidou Toussaint Prosper Sanou, nouveau gouverneur de la région de l'Est, la plus grande région du pays.

Après plusieurs années au sein de la gendarmerie nationale, le nouvel homme fort de l'Est du Burkina Faso promet une lutte acharnée contre le terrorisme. Car le lieutenant-colonel Saidou Toussaint Prosper Sanou a été installé à la tête d'une région en proie aux attaques.

Selon Simeon Sawadogo, ministre de l'Administration du territoire, les missions du nouveau gouverneur sont immenses. « Le gouverneur est le dépositaire de l'autorité de l'État dans la région. Il a la charge des intérêts nationaux, de l'ordre public, et de la sécurité dans la région. »

Après avoir lancé et supervisé deux grandes opérations de lutte contre l'insécurité et le terrorisme, le colonel major Ousmane Traoré, ex-gouverneur de la région de l'Est, prévient que beaucoup de choses restent à faire.

« Aujourd'hui est mieux qu'hier, mais à mon humble avis, nous devons continuer de travailler, parce que mieux qu'hier n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons la paix et la sécurité sur toute l'étendue de ce territoire. »

Quant au lieutenant-colonel Saidou Toussaint Prosper Sanou, il souligne que ses priorités sont la sécurité et la cohésion sociale. « La lutte contre l'insécurité et la promotion de la cohésion sociale sont les socles indispensables pour un développement humain durable. Il y a d'autres priorités, mais ce sont les deux axes essentiels que je pense plus primordiaux pour moi. »

Le ministre de l'Administration du territoire a demandé aux populations de la plus grande région du pays d'apporter leur soutien au nouveau gouverneur afin qu'il réussisse sa mission.