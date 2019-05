Afrique: CAN 2019 - Edouard Mendy - « Je suis convaincu à 100% que nous pouvons remporter cette coupe »

Edouard Mendy a indiqué que l'objectif des Lions de la Teranga était de remporter la CAN 2019.

Le Sénégal est attendu comme l'un des grands favoris de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions possèdent l'un des meilleurs effectifs du continent, si ce n'est le meilleur, avec des joueurs de classe mondiale tels Sadio Mané (Liverpool) ou Kalidou Koulibaly (Naples).Du fait de leur constance progression, la pression sera encore plus forte.

« Notre objectif, c'est que le groupe des 23 puisse faire une bonne CAN. Qu'il soit bon dans le jeu et les résultats et qu'on aille au bout de cette CAN. Je suis convaincu à 100% que nous pouvons remporter cette coupe. Mais ce sera une CAN qui sera relevée. Il va falloir tout donner. Il faudra être bon du début à la fin parce qu'il y'aura de grosses équipes. Les 23 doivent être très bons parce que tout le monde aura son mot à dire », a déclaré Edouard Mendy à la presse locale.

A la CAN 2019, le Sénégal évoluera dans le groupe C avec l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Les Lions de la Teranga entameront la compétition contre la Tanzanie le 23 juin.