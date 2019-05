Afrique: Les ambitions de Paul-José Mpoku à la CAN 2019

Florent Ibenge va devoir s'amener avec les meilleurs Léopards en Égypte pour la CAN 2019. Mais bien avant cela, une liste de plus ou moins 30 joueurs sera publiée. De cette dernière, découlera celle de 23 retenus pour une aventure ambitieuse au pays de Mohamed Salah.

En 2015, de nombreux observateurs voyaient la RD Congo aller jusqu'au bout de la compétition. Mais elle cale en demi-finale, contre la Côte d'Ivoire vainqueur de l'édition. Pour la CAN 2019 les Leopards comptent bien aller plus loin. Paul-José Mpoku y est allé au micro de nos confrères de Dh.be, pour évoquer son ambition pour la CAN 2019.

« Je vais essayer de faire le meilleur tournoi possible, se projette Mpoku. On a l'objectif de sortir du groupe et puis on prendra match par match. » Passer le premier tour, puis prendre match après match, c'est exactement le discours régulièrement prononcé par Florent Ibenge.

Cette compétition, organisée de manière inédite durant l'été, pourrait du coup être l'occasion d'attirer les regards des recruteurs. « Toute compétition est importante, mais je ne vais pas à la CAN pour me montrer, simplement pour représenter mon pays et rendre fiers les Congolais », coupe directement le milieu de terrain.

Les Léopards ont gardé la même ossature. À quelques éléments près. Chancel Mbemba, Yannick Bolasie, Cédric Mongongu, Neekens Kebano, Youssouf Mulumbu, Dieumerci Mbokani et autres sont encore présents. A ce groupe d'expérimentés, Florent Ibenge a injecté du sang frais. Cédric Bakambu, Isama Mpeko, Arthur Masuaku, Trésor Mputu, Paul-José Mpoku, Élia Meschak et bien d'autres joueurs viendront enrichir un groupe de Léopards sous pression avant le début de la CAN 2019.

En prélude à la compétition, prévue du 21 juin au 19 juillet, la Fédération congolaise de football, a choisi la ville de Marbella, en Espagne, pour la préparation des Léopards. Dans cette ville située dans la communauté d'Andalousie, les Léopards affronteront en amical les Fennecs d'Algérie et les Etalons du Burkina Faso. Casée dans le groupe A, la RDC évoluera en compagnie du pays hôte, l'Egypte, de l'Ouganda et du Zimbabwe lors de la 32ème édition de la grande messe africaine du football africain.