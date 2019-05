Afrique: Art oratoire - La Côte d'Ivoire championne d'Afrique francophone 2019

Ce, à la suite d'une sélection qui a débuté dans les clubs de Toastmasters International au niveau local, puis régional, le 13 avril. Où l'Ivoirien Angui Marceau est devenu champion de discours international-Inspirant de Toastmasters pour la Division A comprenant la Côte d'Ivoire et la Guinée.

C'est à Bamako que s'est déroulée la grande finale de la conférence du District 94 de Toastmasters International pour la zone Afrique francophone, récemment, où l'Ivoirien a remporté ce championnat d'Afrique francophone.

C'est son discours intitulé « Levez-vous » qui a séduit le public et le jury composé d'experts internationaux. Un discours de motivation qui incite les uns et les autres à reprendre leur vie en main et à poursuivre leur rêve. Un discours aux allures d'autobiographie.

Angui Marceau est un employé d'un organisme international et président du Club Toastmasters francophone de cette même institution. Angui Marceau, en plus d'être un orateur, est un Coach en Communication.

Le mouvement Toastmasters International a été fondé en octobre 1924 par Dr Ralph C. Smedley et à son siège aux États-Unis à Englewood.

A ce jour, plus de 3 millions d'hommes et femmes ont bénéficié du programme de Toastmasters International. Il compte plus de 16 600 Clubs Toastmasters et plus de 357 000 membres actifs répartis dans plus de 143 pays.

Tous ces Clubs affiliés à Toastmasters International sont des organismes à but non lucratif. Le mouvement Toastmasters International s'est implanté en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Afrique de l'ouest et du Centre par le biais de Mr John Prosper Séka dans les années 2000.