Ile Maurice: Parlement - Shakeel Mohamed ordered out

Tout se passait dans le calme ce mardi 21 mai lors des débats sur le United Nations (Financial Prohibitions, Arms Embargo and Travel Ban) Sanctions Bill. Mais cela n'a pas duré. Suite à une altercation entre Anil Gayan, Shakeel Mohamed et Maya Hanjoomanjee, le député du PTr a été expulsé su Parlement.

Dans son allocution, Shakeel Mohamed est revenu sur le discours du ministre du Tourisme, affirmant que ce dernier a attaqué le Pakistan. Mais Anil Gayan n'était pas d'accord et a soulevé un Point of order pour s'expliquer. Mais le chef de fil du PTr ne lui a pas cédé la parole. La Speaker est intervenue et a dit que le ministre souhaitait soulever un Point of clarification, mais Shakeel Mohammed n'en démordait pas. Adil Gayan a bel et bien dit Point of order selon lui.

Alor que les esprits commençaient à s'échauffer, Shakeel Mohamed a dit à la Speaker qu'elle est en train de «side with» le ministre. Remarque qui n'a pas plu à Maya Hanoomanjee, qui a promptement demandé au député PTr de «withdraw» ses propos. Il a refusé et a été expulsé.