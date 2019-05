Congo-Brazzaville: Week-end culturel des universités - Plusieurs activités marquent la première édition

Les Conférences-débats et la finale du championnat inter-campus ont donné le ton à ce rendez-vous culturel, tenu le 19 mai, dans la salle culturelle du campus I/ la forêt, sur le thème « Promouvoir nos spécialités et consolider nos liens ».

L'activité a regroupé les étudiants de l'Université Marien-Ngouabi et des universités privées de la place. Cinq d'entre eux ont tour à tour animé une conférence-débat sur un thème précis, lié au thème principal. Phys Kaya-kaya a exposé sur « Le procédé de fabrication de yaourt brasse, aromatisé en industrie » ; Deblie Kessaleme sur « La différence entre la langue et le dialecte » ; Gloire Boutandou sur « Les différentes formes de maintenance » ; Gyvet Obame a, pour sa part, développé le thème « L'égyptologie aux sources de l'identité scientifique africaine » et Fernand Ondono a expliqué « La météorologie de l'espace ».

Chaque exposé a donné lieu à un débat d'idées permettant aux participants d'appréhender le sens de ces activités. Ce moment culturel a eu pour objectif de stimuler, auprès des jeunes étudiants, la volonté d'apprendre et d'encourager toutes les catégories d'étudiants à la persévérance face aux difficultés rencontrées dans leur parcours académique.

La ligue des paliers

Le Week-end culturel des universités a connu également la finale de la deuxième édition de la ligue des paliers dont l'ouverture date du 13 avril. La rencontre a opposé le palier 1A au palier 2A. Les deux équipes qui ont difficilement obtenu leurs tickets pour la finale, en battant chacun son adversaire par 1-0, ont livré un derby très serré. Après un nul vierge, les deux équipes sont passées aux séances de tirs au but. À l'issue de deux séances qui se sont terminées par une égalité, une troisième séance a été entamée d'un joueur par équipe. C'est au cours de cette séance qu'Amour Ngoma a offert la victoire aux siens (A1) en inscrivant le but, après le tir manqué de Gailvy M'boungou, dernier tireur des A2. D'où, le match s'est soldé par la victoire du palier 1A au terme d'une longue séance de tirs au but (9-8).

Le week-end culturel des universités, qui est à sa première édition, est l'initiative propre aux étudiants de l'Université Marien-Ngouabi. Pour lier l'utile à l'agréable, les étudiants ont aménagé une salle culturelle où se déroulent des différentes formations ; des débats d'idées. Ils entendent renouer avec la température normale des milieux universitaires. Notons que la deuxième édition est prévue à la même période l'année prochaine.