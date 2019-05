Congo-Kinshasa: Giannelli Imbula - Ibenge met la main sur un oiseau rare

Enfin, c'est ce mardi 21 mai, soit à un mois, jour pour jour, que le sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwange a publié sa liste de 32 joueurs présélectionnés pour la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2029. Ils sont dix joueurs locaux et 22 professionnels qui doivent se retrouver à partir du 2 juin prochain, à Marbella, en Espagne, pour un stage bloqué de plus de deux semaines.

Parmi eux, le jeune milieu relayeur de Rayo Vallecano, en Espagne, Giannelli Imbula Wanga, qui va porter pour la première fois, ce prestigieux maillot des Léopards. Porteur de triple nationalité : belge, française et congolaise, Imbula a été séduit par Ibenge lors de sa dernière tournée en Europe et a, enfin, décidé de jouer pour la RDC, lui qui a déjà jouer pour la France avec les équipes d'âges. Il compte 11 sélections, dont 4 avec les U-20, et 7 avec les U-23.

Giannelli Imbula Wanga est né le 12 septembre 1992, à Vilvorde, en Belgique.

Au programme de ce stage, les Léopards joueront des matches amicaux notamment, contre le Burkina Faso, le 9 juin 2019 et le Kenya, le 15 juin 2019 à Madrid. Il n'y aura donc plus le pré-stage au pays, tous les joueurs convoqués, rendez-vous en Espagne.

Voici la liste

Gardiens

Auguy Kalambay (SANGA BALENDE/RD Congo)

Parfait Mandanda (FC DINAMO BUCAREST/ Roumanie)

Anthony Mossi (CHIASSO FC/ Suisse)

Ley Matampi Vumi (AL ANSAR CLUB MEDINA/Arabie Saoudite)

Défenseurs

Padoue Bompunga Botuli (AS V.CLUB/ RD Congo)

Djuma Shabani (AS V.CLUB/ RD Congo)

Djos Issama (TP MAZEMBE/RD Congo)

Christian Luyindama Nekadio/ GALATASARAY/Turquie)

Arthur Masuaku (WESTHAM/ Angleterre)

Wilfried Moke Abro (MKA ANKARAGÚÚ/ Turquie)

Glody Ngonda Mujinga (AS V.CLUB/RD Congo)

Fabrice N'sakala (ALANYASPOR/ Turquie)

Marcel Tisserand (WOLFSBOURG/ Allemagne)

Bobo Ungenda (PRIMEIRO DI AGOSTO/Angola)

Milieux de terrain

Chadrac Akolo (VfB STUTTGART/ Allemagne)

Merveille Bope BOKADI (STANDARD DE LIEGE/ Belgique)

Gianneli Imbula (RAYO VALLACANO/ Espagne)

Chancel Mbemba MANGULU (PORTO FC/ Portugal)

Paul-José Mpoku (STANDARD DE LIEGE/ Belgique)

Trésor Mputu Mabi (TP MAZEMBE/ RD Congo)

Youssouf Mulumbu (KILMARNOCK/ Ecosse)

Nelson Munganga Omba (AS V.CLUB/ RD Congo)

Fabrice Ngoma Lwamba (AS V.CLUB/ RD Congo)

Aaron Tshibola (KILMARNOCK/ Ecosse)

Attaquants

Britt Assombalanga (MIDDLESBROUGH FC/ Angleterre)

Cédric Bakambu (BEIJING GUAON/ Chine)

Yannick Yala Bolasie (ANDERLECHT/ Belgique)

Jonathan Bolingi Mpangi (ANTWERP/ Belgique)

Elia Lina Meschack (TP MAZEMBE/RD Congo)

Kabongo Kasongo (WEDHA CLUB/ Arabie Saoudite)

Jacques Maghoma (BIRMINGHAM/ Angleterre)

Jackson Muleka (TP MAZEMBE/ RD Congo).