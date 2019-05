Congo-Kinshasa: Bureau du Sénat - André Kimbuta pas du tout intéressé !

André Kimbuta, fanatiquement appelé par les Kinois « Haut Sommet, mieux Y'André », ne sera pas candidat à l'élection des membres du Bureau de la Chambre haute du parlement. Ce, nonobstant des rumeurs folles qui circulent dans la Ville de Kinshasa, faisant état de sa candidature au bureau du Sénat.

Que ceux qui attendaient le voir briguer ce poste un poste au bureau du Sénat se tranquillisent. Le Haut Sommet rappelle à tous ces diseurs de bonnes nouvelles qu'il a été à la tête de la Ville-Province de Kinshasa pendant plus d'une décennie. Cette longue durée à ce poste, il la doit à sa soumission envers l'Autorité morale du FCC (Front Commun pour le Congo) et Président du PPRD, le Raïs Joseph Kabila. Jusqu'à ce jour, il lui doit son attachement. Il ne peut malheureusement rien faire, ni envisager un quelconque projet politique, Sénat soit-il, sans au préalable recueillir l'aval de son Autorité morale.

Que mes détracteurs, dit-il, comprennent que la politique que j'exerce a ses principes, auxquels on doit obéissance et loyauté à son chef. En ma qualité de premier militant du PPRD de la Ville de Kinshasa, il me serait indécent de naviguer à contre-courant, même s'il s'agit d'une eau trouble, renchérit André Kimbuta.

Et d'ajouter : "s'il s'agissait réellement d'un souci pour le Sénat, la voie à suivre serait, naturellement, d'obtenir, comme je l'ai dit précédemment, l'accord de mon autorité morale". Fort malheureusement, pour ces vendeurs d'illusions, André Kimbuta n'est pas né de la dernière pluie dans ce domaine politique. "Je préviens à ces pêcheurs en-eau-trouble, que Y'André persiste et signe qu'il n'est pas «demandeur de ce poste» que plus d'uns convoitent. A bon entendeur, salut.