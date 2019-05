Afrique: Réunio de l'OCDE - Première participation du Togo

Photo: Togonews

Le siège de l'OCDE à Paris

Récemment admis au Centre de développement de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) le Togo participe depuis le début de la semaine à une réunion de cette instance.

Elle aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.

Victoire Dogbé-Tomegah, la directrice de Cabinet du président de la République, s'est félicitée de l'adhésion de son pays à cet organe.

Calixte Batossie Madjoulba, l'ambassadeur du Togo en France, et Victoire Dogbé-Tomegah

'Le Togo s'est engagé à poursuivre les efforts en vue de promouvoir une croissance plus inclusive, avec des mécanismes de protection sociale plus audacieux et une approche consultative destinée à faire de chaque citoyen un acteur de développement', a-t-elle déclaré à l'ouverture des travaux.

Elle a martelé que le Togo était un 'pays réformateur sur le plan social, économique et politique'.