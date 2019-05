Cote d'Ivoire: Arnold Sport Festival Africa - L'athlète ivoirien Alidou Diamouténé arrache la médaille d'or

Alidou Diamouténé, athlète ivoirien paralympique, a remporté, ce samedi, la médaille d'or au Arnold Sport Festival Africa, à Sandton en Afrique du sud dans la catégorie des 59 Kg et détient désormais le record d'Afrique avec une performance de 170 KG, autrefois détenu par une personne valide.

Élu athlète Powerlifting toutes catégories léger et mi léger, Alidou Diamoutene réalise ainsi une performance extraordinaire en compétissant avec des athlètes valides.

En effet, le champion paralympique de haut niveau vient d'ajouter une autre médaille en or à sa collection. « C'est fait ! de l'or à la maison ! gloire à Dieu qui me permet de remporter la médaille d'or à la compétition Arnold Sport Festival Africa et de battre le record d'Afrique autrefois détenu par une personne valide ».

Et d'ajouter : « Je vous remercie tous et toutes pour vos prières incessantes et votre soutien constant. Seul le travail paye ! »

Tels sont les propos du champion qui arborait fièrement ses médailles et le drapeau Orange Blanc et vert, à la suite de cette compétition de haut niveau.

Pratiquant l'haltérophilie ou le para powerlifting dans la catégorie des moins de 54 kg, Diamouténé a, à son actif, 4 jeux paralympiques, Grèce 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016. Et désormais 23 médailles 16 en or, 3 en argent 4 en bronze.

Rappelons que malgré son handicap, le champion s'est forgé un mental d'acier au point de réaliser les exploits. « J'ai été atteint de la poliomyélite au niveau des jambes. Cela ne m'a pas empêché de pratiquer le sport.

C'est lorsque je suis arrivé à l'université par la grâce de Dieu que j'ai su qu'étant une personne handicapée, je pouvais pratiquer le sport et ce par l'intermédiaire de l'AMC handisport qui avait en son sein la section handisport », avait-il déclaré. Aujourd'hui, Diamouténé Alidou est au summum de son art. Il est une fierté pour la Côte d'Ivoire.