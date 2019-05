Algérie: Sport scolaire / Mondiaux d'athlétisme - "Notre prestation a été honorable à Split"

- Le président de la Fédération algérienne du sport scolaire, Abdelhafid Izem, a qualifié d'"honorables", mardi, les résultats obtenus par les athlètes algériens aux Championnats du monde scolaires d'athlétisme, organisés du 14 au 19 mai à Split (Croatie), relevant l'importance d'accorder d'avantage d'intérêt à ces jeunes sportifs.

"Nos athlètes ont réalisé des performances encourageantes et amélioré leurs records personnels. Ils ont affiché leurs capacités face aux meilleurs équipes du monde, en témoigne la 8è place au classement générale décrochée par la sélection algérienne des garçons, ajoutée à d'autres classements honorables réalisés dans les épreuves individuelles", a expliqué Izem à l'APS.

Selon le premier responsable de la fédération algérienne, "certains athlètes sont prometteurs. Ils disposent de capacités réelles et devraient bénéficier de plus d'attention et d'un plus grand suivi sur le terrain."

Plus de 900 athlètes issus de 40 pays dont 24 Algériens, ont pris part aux Championnats du monde scolaires d'athlétisme Jean-Humbert de Split. La compétition s'est disputée en deux parties : entre sélections et inter-écoles.

Les sélections algériennes ont décroché la 8e place en garçons et la 13e en filles. Les garçons ont totalisé 870 points, assez loin derrière les vainqueurs de Chine Taipei (852 pts), au moment où l'Angleterre et la France ont complété le podium, avec respectivement 844 et 835 points.

De leur côté, les filles ont glané 670 points dans des épreuves remportées finalement par l'Angleterre avec 853 unités, devant la France (817 pts) et le Brésil (804 pts).

Dans les classements "par écoles", la sélection féminine algérienne a terminé à la 22e place, alors que celle des garçons s'est contentée de la 23e position.

L'Algérie était représentée par l'Ecole de filles de Biskra qui a totalisé 425 points, assez loin derrière les Allemandes du Sportgymnasium Magdeburg, grandes gagnantes de la compétition avec 768 points, devant The Pymble Ladies College (Australie / 765 pts) et le Lycée Uruguay-France Avon (France / 736 pts).

Chez les garçons, l'Algérie était représentée par le lycée Bourached (Aïn-Defla) qui a récolté un total de 531 points qui ont cependant tout juste suffit à lui offrir la 23e place.

Ces épreuves ont été remportées par The Trinity Grammar School of Sydney (Australie / 832 pts), devant El Colegio Base de Madrid (Espagne / 823 pts) et The Taichung Municipal Dajia Senior High School (Chine Taipei / 805 pts).

"En 2010, lors de l'édition organisée en Estonie, la participation algérienne a été en deçà des espérances, contrairement à l'édition 2019 de Split où nos athlètes ont eu un rendement appréciable, en dépit du haut niveau des participants", a indiqué Abdelhafid Izem.

A Split, les performances les plus notables ont été réalisées dans les courses du 800 et 1500 m. Mohamed Ghouaned a remporté le 800 m en 1:48.86, devant le Brésilien Pedro Tombolin (1:52.54) et le Britannique Jack Higgins (1:53.43). De son côté, Aissa Lafilef a terminé 3ème sur le 1500 m en 3:59.62, derrière le vainqueur portugais Barros Etson (3:51.93) et le Français Desmidt Martin (3:56.48).

Vingt-quatre (24) athlètes dont douze (12) filles ont représenté Algérie au rendez-vous de Split. Ils ont participé dans les épreuves du 100m, 200m, 400m, 110m haies (garçons), 100m haies (filles), 300m haies (garçons et filles), 800m, 1500m, 3000m, saut en longueur, saut en hauteur, triple saut, lancer du javelot et lancer de poids.

La délégation algérienne était conduite par Izem en compagnie du directeur technique chargé des sports individuels, Rachid Hafsaoui et trois entraîneurs : Yahia Souissi (Biskra), Kouadri Noureddine (A

in Defla) et Farhet Azem (Tizi-Ouzou).

Les athlètes algériens sélectionnés, avaient composté leur billet pour Split lors de la Coupe nationale d'athlétisme, disputée du 2 au 5 avril dernier à Bejaia.