Congo-Kinshasa: Un soldat du Malawi décoré à titre posthume de la plus haute distinction du maintien de la paix

communiqué de presse

Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, remettra la « médaille du capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel » au soldat de la paix défunt Chancy Chitete, du Malawi, lors des commémorations de la Journée internationale des Casques bleus, le vendredi 24 mai prochain, au Siège des Nations Unies à New York.

Créée en 2014 pour récompenser le personnel civil et en uniforme ayant fait preuve d'un courage exceptionnel, cette distinction tire son nom du capitaine Mbaye Diagne, du Sénégal, qui avait sauvé des centaines de vies lors de son déploiement en tant que Casque bleu au Rwanda, où il avait été tué dans l'exercice de ses fonctions en 1994.

L'évènement marquera la première fois, depuis la remise à la famille du capitaine Diagne, en son honneur, de cette haute distinction en 2016, qu'un soldat de la paix de l'ONU est jugé digne de se voir décerner la médaille Diagne, et ce, malgré plusieurs candidats remarquables au cours des quatre dernières années.

Le soldat Chitete servait au sein de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) lorsqu'il a été tué, l'an dernier, alors qu'il sauvait la vie d'un soldat tanzanien blessé gravement pendant une opération menée dans l'est du pays contre les Forces démocratiques alliées, un groupe armé qui terrorisait des civils et entravait l'action menée pour répondre à l'Ebola. Son camarade a survécu et l'héroïsme et le sacrifice du soldat Chitete ont aidé les soldats de la paix à atteindre leur objectif, en protégeant les civils et en délogeant les Forces démocratiques alliées de leur fief. La famille du soldat Chitete sera à New York pour recevoir la médaille des mains du Secrétaire général.

« L'action exceptionnelle du soldat Chitete a permis de protéger de nombreuses vies, tant civiles que militaires », a salué M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix. « Son sacrifice illustre les dangers auxquels nos soldats de la paix sont confrontés chaque jour dans l'exécution de leurs tâches vitales de protection, dans certains des environnements les plus difficiles au monde. Le soldat Chitete restera une source d'inspiration pour nous tous et nous sommes fiers d'honorer sa mémoire et de commémorer son action courageuse et altruiste. »

La famille du soldat Chitete recevra la médaille Diagne en son nom lors des commémorations de la Journée internationale des Casques bleus, au Siège de l'ONU, à New York.

Pour plus d'informations, veuillez contacter M. Aditya Mehta, du Département des opérations de paix, par tél.: +1(917)367-5378; ou par courriel: mehta2@un.org.