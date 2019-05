Algérie: Saison estivale - Benmessaoud relève l'impérative diversification de l'activité touristique

- Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a mis en avant, mardi à Alger, l'impératif de "diversifier et promouvoir l'activité touristique, lors de la saison estivale 2019, en vue d'amener un grand nombre d'estivants à passer les vacances dans leur pays".

S'exprimant lors d'une rencontre avec les directeurs du Tourisme et de l'Artisanat de 14 wilayas côtières et différents partenaires, M. Benmessaoud a fait état de "mesures exceptionnelles prises pour la préparation de la saison estivale qui sera lancée officiellement, le 1er juin prochain, afin d'assurer le confort nécessaire aux estivants et appliquer de tarifs compétitifs au niveau des établissements hôteliers".

Il a annoncé, dans ce cadre, "la réactualisation des conventions signées avec les partenaires sociaux et la Fédération nationale des hôteliers algériens à l'effet de proposer des tarifs raisonnables aux familles algériennes désirant passer leurs vacances, soit dans des hôtels privés ou publics", affirmant que " tout l'intérêt sera également accordé à la communauté établie à l'étranger à travers un assouplissement des procédures d'entrée au pays au niveau des aéroports ou des ports".

Le ministre mis l'accent, par ailleurs, sur "la nécessaire amélioration du niveau des prestations et la nécessité de consolider les opérations de contrôle et d'inspection au niveau des hôtels et des plages, en vue de veiller au confort des citoyens, assurant à ce propos que l'accès aux plages sera gratuit".

M. Benmessaoud a rappelé que 12.000 lits vont être assurés au niveau des wilayas côtières, et ce, à la faveur de l'inauguration des près de 90 nouveaux hôtels.

Concernant les activités de loisirs et de sport, le ministre a rappelé les deux (02) conventions conclues avec les deux secteurs, à savoir la Culture, la jeunesse et des sports, portant sur " la consolidation et la diversification des activités culturelles, de divertissement et artistiques, la promotion des sports en mer et sports nautiques au profit de tous les citoyens".

Le ministre a insisté sur l'impératif octroi de la licence d'exploitation des plages au profit des établissements hôteliers dont les plages sont situées dans leur entourage immédiat", rappelant " tout le travail important effectué par la Commission nationale sectorielle de préparation en vue de la préparation et du succès de cette saison estivale".

Le nombre de plages destinées a accueillir les estivants cette année s'élève à 459 plages auxquelles s'ajoutent 45 autres ouvertes après réhabilitation, a rappelé le ministre.

De son côté, le directeur général du Tourisme, Mohamed Zoubir Soufiane a fait état de l'inauguration cette année de près de 90 nouveaux hôtels d'une capacité de 11.600 lits au niveau des wilayas côtières.

Rappelant que cette année verra la réouverture d'hôtels publics réhabilités à Sidi Fredj, Zéralda, Tipaza, Oran, Mostaganem et Tizi-Ouzou en vue d'encourager le tourisme de montagne et de forêt , le même responsable a souligné la nécessité d'encourager la location des appartements à des prix compétitifs au niveau des villes côtières.

Pour sa part, le PDG du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaa a affirmé que "les structures hôtelières publiques ont été réhabilités, dans le cadre d'une opération d'envergure, ce qui renforcera la capacité du parc hôtelier national de 7000 lits, soit 10% des établissements hôteliers en service au niveau national".

Concernant l'Artisanat, le directeur de contrôle qualité de l'artisanat, Chokri Benzaarour a annoncé " la programmation, cette saison, de plus de 6000 activités artisanales dont des salons et des foires", précisant que "des espaces ont été consacrés à cet effet au niveau des plages, des établissements hôteliers, des chambres de commerce et des espaces publics pour la commercialisation et la promotion du produit artisanal".