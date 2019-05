Madagascar: Football / Elections - Atallah Béatrice prône le consensus

interview

« C'est l'AG des ligues qui décidera de la suite du processus », a expliqué Atallah Béatrice

Le comité de normalisation de la Fédération malgache de football (FMF) attend le verdict de la FIFA sur la mise en place d'une disposition spéciale relative à l'élection du président de la fédération et des membres du comité exécutif. La présidente du CN, Béatrice Atallah nous a expliqué la suite du processus. Interview.

Qu'est-ce qui a été décidé lors de la réunion avec les émissaires de la FIFA ?

« La réunion avec les émissaires de la FIFA et quelques juristes a accouché sur la mise en place d'une disposition spéciale relative à l'élection du président de la FMF et des membres du comité exécutif. Tout le monde a été unanime que l'organisation des élections ne sera pas possible avec ce texte ».

Qu'en est-il de la teneur de cette disposition spéciale ?

« Nous avons comparé les textes de la FMF et nous avons discuté point par point surtout sur les critères d'éligibilités, le délai de recours pour le dépôt de candidature et après les résultats. On n'a rien touché aux textes de la FMF surtout le statut. Et il y avait une clause que comme quoi cette DS est dépourvue de tout droit lorsque le CN cesse de fonctionner ».

Et la suite après cette D.S ?

« La version finale de la DS a été envoyée à la FIFA le lundi 20 mai et nous attendons le verdict pour le 27 mai. Elle devrait être étudiée par le conseil juridique de la FIFA. Une fois validée, les membres au sein du CN se réuniront le 28 mai pour convoquer une assemblée générale prévue pour le 12 juin. C'est l'AG des 21 présidents de ligues qui décidera de la suite du processus en présence des représentants de la FIFA. Nous allons leur demander s'ils vont accepter de nous donner le rôle et responsabilité par rapport à l'organisation des élections. Le CN va détailler et expliquer pour que les délégués électoraux s'approprient de la DS. Notre objectif est qu'il y aurait moins de recours et que l'élection soit consensuelle et acceptée par tous »

Vous avez déjà un calendrier électoral ?

« L'élection de la section de Tsiroanomandidy se tiendra le 14 juin et le 10 juillet pour la ligue de Bongolava. Une fois la D.S acceptée par l'assemblée générale des ligues, nous allons lancer l'appel à candidature pour les élections du président de la FMF et des membres du C.E. L'élection sera prévue pour le mois d'août »

A un mois de la CAN, comment se déroule la préparation ?

« Le comité de normalisation remue ciel et terre pour que l'équipe nationale se rassemble aux autres sélections participantes. Nous remercions ceux qui ont contribué au basket fund à savoir BOA, Orange Madagascar, HOLCIM, Accord Knits Madagascar, STAR et JB. Le CN a déjà payé les primes des joueurs. L'on se demande alors ils vont faire quoi des fonds récoltés pour l'association des joueurs s'ils nous réclament encore des sommes faramineuses ».