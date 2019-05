Madagascar: Mois de la Protection sociale / Tagnamaro - Mobilisation multisectorielle en bonne voie

Comme la protection sociale est un mécanisme transversal, plusieurs ministères et institutions issus de secteurs divers sont parties prenantes de la célébration du mois de la protection sociale.

Samedi dernier ce fut le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), de la Culture et de la Communication (MCC), celui de l'Education nationale et de l'Enseignement technique et professionnel (MENETP) et le Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF), et celui des Mines et des Ressources stratégiques. Lors d'un évènement organisé dans le cadre du Tagnamaro de samedi dernier à l'Ecole primaire publique (EPP) d'Anatihazo Isotry, des délégations de ces ministères et leurs partenaires techniques et financiers (PTF) se sont rendus dans cette EPP pour contribuer au démarrage des travaux de réhabilitation de celle-ci, mais aussi pour parler de la protection sociale et de ses mécanismes aux populations environnantes. Soulignons au passage que Lalatiana Rakotondrazafy, MCC et Lucien Ranarivelo ont repeint eux-mêmes le tableau des classes de la petite section.

Agriculture urbaine et nutrition. En outre, puisque la protection sociale est quasi indissociable de la Famille, des séances de sensibilisation et d'information sur des thématiques liées spécialement aux familles ont été abordées. Le potentiel de l'agriculture urbaine dans la lutte contre la malnutrition sévère en zone urbaine et de l'amélioration du cadre de vie des citadins a été mis à l'honneur. Des plantations ont ainsi été initiées ce jour même : potager, mais aussi des plantes ornementales et/ou destinées à l'aménagement du paysage. Des plants dont la mise en terre a été initiée par les autorités elles-mêmes, car « l'exemple vient d'en haut »... Outre les sessions de sensibilisation, des jeux de radio-crochet ont également été organisés, pour la joie et l'instruction des enfants.