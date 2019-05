Madagascar: Fondation H - Madame Zo présente « L'art au quotidien »

Pre-opening de l'exposition « L'Art au quotidien » de Madame Zo avec la visite exceptionnelle des amis du Quai-Branly et d'Aurelien Gaborit, responsable des collections Afrique du Musée du quai Branly - Jacques Chirac .

Plus de 20 ans de carrière dans le tissage, le nom de Madame Zo est un nom bien connu par les connaisseurs. Pour la découvrir, rendez-vous à la Fondation H à Andraharo. « Madame Zo nous invite à un voyage au cœur du rythme tranquille de nos vies sans jamais entrer dans la routine : ses tissages nous amènent à redécouvrir les objets de tous les jours à travers son regard et se racontent par son savoir-faire. » De quoi accrocher les amateurs d'art et de création dès aujourd'hui.

Si elle s'est déjà exercé le métier depuis plus de deux décennies, c'est surtout pendant le concours Paritana qu'elle a été propulsé sous les projecteurs. Tisserande aux milles imaginations, Madame Zo a cette faculté de tout transformer en œuvres d'art. Des pièces aussi inattendues qu'inédites dans la design tendance du moment et l'art contemporain en soi. Dans cette exposition, Tissée à partir de corde en mousse, de fil de cuivre et de plantes médicinales, « Santé de Fer » est un savant amalgame de matériaux. A découvrir absolument !