Madagascar: Trail de l'Ile Rouge - Les athlètes du Crow en roue libre

L'aventure des 60 participants à la sixième édition du Trail de l'Ile Rouge se poursuit.

Malgré la forte chaleur et le parcours très technique de la seconde étape du Trail de l'Ile Rouge à Miandrivazo, les athlètes du Crown athletics d'Antsirabe ne fléchissent pas. Ils ont encore pris la tête du peloton lors de la seconde étape distante de 20 km et 650 m D+. C'était une étape haute en couleur pour le bonheur de tous avec beaucoup de souffrances mais des paysages à couper le souffle, une ambiance locale extra et des coureurs ravis de se retrouver au milieu de tout ceci.

Le premier a réalisé la course en 01h42. Chez les étrangers, la Réunionnaise Floren déjà leader lors de la première étape poursuit son petit bonhomme de chemin avec le sourire et tout en souplesse. Les autres étapes et le parcours promettent encore de belles surprises.