Madagascar: Concours - La langue japonaise dans tous ses états au Panorama

La 28e édition du concours de discours en langue japonaise s'est tenue à l'hôtel Panorama samedi.

Cet évènement a été organisé par l'Ambassade du Japon en collaboration avec l'Association des Enseignants de la Langue japonaise de Nihongo Kyoshikai et l'Ong Sakura. Les 12 participants, des élèves de différentes universités et écoles privées ont prouvé leurs connaissances de la langue japonaise par l'intermédiaire d'un discours. Ils sont divisés en 2 catégories et avaient passé la première étape de sélection par texte écrit. Cette année, 47 personnes se sont inscrites aux concours, et 12 personnes ont été sélectionnées pour la finale. Parmi les 12 participants, quatre participants sont des élèves de JOCV (volontaire japonais), dont trois participants sont venus des régions (Antsirabe, Tamatave et Ambatolampy) et un participant de Betafo a présenté ses discours en vidéo.

C'était une occasion de montrer la possibilité de participation pour ceux qui habitent loin. A l'issue de l'évaluation de leurs prestations par les membres du jury japonais, par rapport à leur prononciation, expression et compréhension démontrées durant le discours et la séance question-réponse, un trophée a été décerné à la première place de chaque catégorie. La débutante a été remportée par Ralaimihoatra Nambinina de Kakehashi Club suivi de Razanakoto Nirina Ludmila Maria et Ramiaramanana Heritoky Andriantsoa. Pour la catégorie avancée, c'est Randriamamonjisoa Sylvie Valencia qui a été sacrée, ensuite Rakotomamonjy Monica Elisoa et Rindranirina Hasina Mickael. Le prix du public a été décerné à Tojo Andrianaly. Un stage de deux semaines au Japon sera offert au plus méritant de la catégorie avancée.