Madagascar: BNI Madagascar - Sponsor exceptionnel de la FIM

L'équipe de BNI Madagascar concocte un événement exceptionnel à la FIM

La Foire Internationale de Madagascar (FIM) débute demain au parc des expositions Forello Tanjombato. Un événement économique par excellence où la BNI Madagascar qui fête son centenaire de démontrer que ce n'est pas par hasard que la revue professionnelle bancaire Global Finance l'a élue meilleure banque de Madagascar 2019.

« En guise de cadeau pour ce jubilé, BNI Madagascar, la banque qui prête le plus dans la Grande Ile en référence au taux de transformation de l'épargne en crédit, va faire profiter sa politique d'inclusion financière aux participants et aux visiteurs de cet événement d'envergure régionale » a expliqué, hier, lors d'une conférence de presse, Manoa Rasandinirina responsable marketing de BNI Madagascar. « Il s'agit d'un signal fort attestant notre disponibilité à accompagner les investisseurs nationaux et internationaux », a indiqué, pour sa part, Ndrina Ralaimanisa, Directeur de la Communication Institutionnelle et des Relations Publiques.

Particuliers et entreprises

Entre autres et non des moindres, la BNI Madagascar fera baisser son taux d'intérêt de 16% à 11% pour toutes les souscriptions durant la FIM. Pour les particuliers, elle proposera le Pack 100 ans BNI, qui met à la disposition du client un compte de dépôt, un compte Mvola, l'outil de gestion à distance BNI-NET, une assurance prévoyance MIARINA et notamment la carte Visa Harmonia Internationale, qui facilite les déplacements à l'étranger grâce à la panoplie d'assurances qui y est incluse, et qui permet également d'effectuer des achats en ligne, le tout au tarif exceptionnel de 10 000 MGA TTC/mois. Par ailleurs, pour toute souscription hors Pack à cette carte, une réduction de 50% sera appliquée sur la cotisation annuelle. .

Pour les Entreprises, BNI Madagascar mettra en exergue le leasing qui facilitera l'acquisition de matériels à travers le crédit-bail et le Terminal de Paiement Electronique permettant de recevoir des paiements par Carte VISA et MASTERCARD avec 3 mois de gratuité sur la location. La banque tiendra demain une conférence sur le thème : BNI Madagascar, levier de croissance pour les entrepreneurs.