Cote d'Ivoire: Port autonome de San-Pedro - Amadou Koné s'imprègne des grands projets à l'horizon 2030

Al'occasion de la journée maritime et portuaire " Sea port day " le jeudi 16 mai dernier, le ministre des Transports Amadou Koné a lancé les travaux de réhabilitation du boulevard de la République dans la zone portuaire de San-Pedro. Les travaux couvriront un linéaire de 3.102 m de routes réhabilitées d'ici à fin août 2019.

Ils partent depuis le carrefour gendarmerie du port jusqu'au rond point du Siemen's club en passant par le carrefour de la direction régionale du commerce. " Nous ferons en sorte d'avoir un secteur de transport compétitif.

Nous allons continuer à donner plus de visibilité au secteur maritime et portuaire " a-t-il fait savoir indiquant qu'il y a plus d'une décennie que les acteurs de la place portuaire attendent la fin de leur calvaire.

Directeur général du port autonome, Hilaire Marcel Lamizana, a décliné les futurs de sa structure à l'horizon 2030. Le port de San-Pedro, a-t-il dévoilé, entend devenir un port moderne à l'échelle mondiale grâce à la mise en œuvre de son schéma-directeur de développement.

Ce dernier prend en compte le déploiement de ses projets d'extension, impulsés par le ministère de tutelle technique et le ministre Amadou Koné depuis 2017.

Ces projets imminents portent sur la construction et l'exploitation d'un terminal industriel polyvalent, de deux quais de 300m linéaires avec 14 ha destinés au trafic (Fer, manganèse, clinker, engrais, nickel, lithium, etc.) ; l'aménagement et l'exploitation d'un terminal polyvalent commercial dans l'enceinte portuaire actuel sous douane, par le traitement de marchandises conventionnelles, de trafic routier, d'exportation d'huile de palme et d'importation de céréales et l'aménagement d'une zone économique de 150ha viabilisée dans le domaine portuaire.

Le ministre des Transports a pu visiter toutes les installations portuaires. La visite s'est achevée par la remise du prix spécial " Top management des secteurs du transport maritime et portuaire " à Amadou Koné.

Ce même prix sera décerné au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, ont révélé la fondation African Port Awards et l'Observation africain pour la promotion de la bonne gouvernance, initiateurs des Awards de la bonne gouvernance qui sera à sa troisième édition en décembre 2019.