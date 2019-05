Algérie: Ligue 1 Mobilis (29e j) - L'USM Alger compromet ses chances de remporter le titre

Alger — L'USM Alger a compromis ses chances de devenir champion d'Algérie pour la saison 2018-2019, après s'être contenté d'un nul à domicile contre le MC Oran (1-1), alors qu'il se devait de l'emporter au cours de cette 29e journée de Ligue 1 Mobilis, pour éviter toute mauvaise surprise.

Un faux pas inattendu, qui oblige les Rouge et Noir à gagner au cours de la 30e et dernière journée pour espérer devenir champions, mais la tâche est loin de s'annoncer facile, car ils seront appelés à ramener ces trois points d'un périlleux déplacement chez le CS Constantine, alors que leur principal concurrent pour le titre, la JS Kabylie, évoluera à domicile, contre le mal classé CA Bordj Bou Arréridj.

Pourtant, les choses avaient relativement bien commencé pour l'USMA, qui menait (1-0) grâce son maître artilleur Mokhtar Benmoussa, ayant transformé un penalty juste avant la pause (43e).

Cependant, la suite a été nettement moins bonne, puisque non seulement les Rouge et Noir n'ont pas réussi à se mettre à l'abri, en marquant d'autres buts, mais ils ont concédé l'égalisation devant le défenseur Oranais Vivien Assie Koua (58e).

Comme un malheur n'arrive jamais seul, la JSK a ouvert le score chez le NA Hussein Dey (0-1), grâce à Belgherbi (65e), compliquant un peu plus la situation des Rouge et Noir, qui à ce moment-là avaient vu le titre s'éloigner un peu plus.

Malgré leur incapacité à percer le double rideau défensif du MCO, les Usmistes ont entrevu une petite lueur d'espoir à la 77e, lorsque le milieu de terrain Hocine El Orfi avait égalisé pour le NAHD (1-1), mais cette joie a été de courte durée, car la JSK a vite fait de reprendre l'avantage au score, grâce au même joueur, Belgherbi, qui s'est donc offert le doublé, en signant un deuxième but personnel à la 82e.

L'angoisse et la frustration étaient indescriptibles dans les rangs des supporters de l'USMA, qui semblait abasourdis par ce scénario catastrophique, que personne d'entre eux ne semblait avoir prévu.

Malgré tout, ils sont restés derrière leur équipe et ont continué à encourager les joueurs jusqu'à la fin, mais sans que cela n'apporte le moindre changement au score.

Après le coup de sifflet final de l'arbitre, le soutien indéfectible des supporters Usmistes s'est transformé en colère, et la plupart n'ont pas hésité à fustiger les joueurs et même à lancer différents projectiles dans leur direction.

Une réaction hostile, qui s'explique par le fait que les fans des Rouge et Noir s'étaient présentés au stade Omar-Hamadi avec la certitude d'y célébrer le huitième titre de leur histoire, alors que finalement c'est tout le contraire qui s'est produit.

Certes, le titre n'est pas encore entièrement perdu pour l'USMA, car une victoire chez le CSC au cours de la 30e et dernière journée peut le rendre possible, mais vu la difficulté de la tâche, beaucoup parmi les fans Usmiste ne semblent plus y croire.

Déclarations à l'issue du match USM Alger - MC Oran (1-1)

Nadir Leknaoui (Entraîneur du MC Oran): "Notre tâche était très compliquée, car nous étions dans l'obligation de ramener un bon résultat de Bologhine, contre un adversaire qui est l'actuel leader du championnat et qui avait besoin d'une victoire pour assurer son titre dès cette 29e journée. Le but que nous avons encaissé juste avant la pause n'a pas facilité les choses, mais nous avons cru en chances, sans jamais baisser les bras. Dieu merci, nos efforts ont été récompensés par une égalisation en deuxième mi-temps et nous avons réussi à préserver notre acquis jusqu'au coup de sifflet final. Ce soir, personne ne nous a fait de cadeau. Ce nul, nous l'avons obtenu à la sueur de notre front et personnellement, je le considère amplement mérité. Encore une fois, je profite de l'occasion pour dire à mes détracteurs que Leknaoui n'est pas un mercenaire. Si j'ai accepté cette mission difficile, c'est par respect à ce grand club qu'est le MCO et auquel je ne pouvais tourner le dos en de pareilles circonstances. Il y a aussi le président Baba, un grand homme, que j'ai voulu aider à surmonter cette période difficile. Avec ce bon résultat chez l'USMA, je pense que l'objectif a été atteint."

Hamza Hériat (Milieu de terrain du MC Oran): "La tâche était ardue, car nous étions dans l'obligation de réussir un bon résultat chez l'actuel leader du championnat, qui de surcroît avait besoin d'une victoire pour assurer son titre de champion dès cette 29e journée. Le but que nous avons encaissé avant la pause n'a pas facilité notre tâche, mais nous avons cru en chances, sans jamais baisser les bras. Le fait d'avoir réussi à égaliser et à repartir de Bologhine avec le point du match nul prouve que le MCO reste un grand club et qu'il mérite de rester parmi l'élite. Avec ce résultat, nous avons franchi un grand pas vers le maintien, mais nous allons continuer à nous donner à fond lors de la dernière journée de championnat, pour terminer sur une bonne note, avant de mettre cette saison catastrophique aux oubliettes et penser à autre chose."