Algérie: El-Oued - 2,5 mds DA d'investissements pour améliorer le réseau d'électricité

El-Oued — Un volume d'investissement de 2,5 milliards DA a été consenti par la société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) d'El-Oued, au cours des six dernières années, pour l'amélioration du réseau de distribution de l'électricité, a-t-on appris mercredi auprès de l'entreprise.

Dans le cadre de l'exécution de ce programme d'urgence amorcé en 2013 et touchant les 30 communes de la wilaya, l'entreprise a installé 470 transformateurs (aériens et terrestres) en plus de la réalisation de 640 km de réseau d'électricité de moyenne et basse tension, a indiqué le chargé de communication de l'entreprise, Habib Meslem.

Pour l'année 2019, une enveloppe de 340 millions DA a été prévue pour la réalisation de huit (8) transformateurs à travers sept (7) communes, en plus de cinq (5) nouveaux départs de lignes de haute tension (30 kilovolts) sur un linéaire de 77 km et de 27 opérations de raccordement entre les départs sur 20 km, et dont les travaux sont à près de 80% d'avancement, a-t-il ajouté.

Ces projets, réalisés ou en cours, viennent, en plus d'améliorer le réseau de distribution et de remédier aux perturbations enregistrés ces dernières années dans certaines zones d'habitation, accompagner aussi le développement des investissements agricoles et industriels dans la wilaya, selon M. Meslem.

Ces investissements ont, en effet, contribué à l'impulsion de la dynamique d'investissement industriel et l'émergence de petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à l'extension des surfaces agricoles irriguées, a-t-il souligné.

En prévision de la saison estivale, la Sonelgaz d'El-Oued a mobilisé 19 équipes, se relayant sur 24/24 heures sur les 7 jours de la semaine, pour intervenir en urgence en cas de perturbations sur le réseau, fait savoir également le chargé de communication.