Afrique: L'UEA va contribuer à la diffusion d'ouvrages en Afrique

Luanda — La nouvelle direction de l'Union des écrivains angolais (UEA) entend promouvoir la diffusion des livres nationaux en Afrique et faciliter la mobilité des écrivains angolais sur ce continent.

Cette intention a été exprimée samedi par le président de présidium de l'assemblée générale de l'association, Luís Kandjimbo, lors de l'investiture du nouvel organe directeur de l'UEA, élu le 4 mai 2019.

Selon Luís Kandjimbo, l'objectif de la nouvelle direction est également de mettre en place un système de protection collective et de gestion du droit d'auteur et connexes, afin de respecter les droits moraux et patrimoniaux des auteurs.

"L'UEA entend être un partenaire valable dans la création de politiques publiques axées sur la culture, le livre et la lecture.

L'Union des écrivains angolais a été proclamée le 10 décembre 1975 et a pour objectif de promouvoir la défense de la culture angolaise en tant qu'héritage de la nation et de renforcer les liens avec la littérature et les arts des autres peuples africains.