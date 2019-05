Angola: Le conseil de gouvernance analyse le plan d'intervention dans les municipalités

Malanje — Le conseil de gouvernance locale a examiné le mémorandum sur la préparation et la structuration d'un plan intégré d'intervention dans les municipalités pour mener à bien des actions et des programmes dans le domaine social.

Selon le communiqué final de la réunion, présidé par le Chef de l'Etat, João Lourenço, le programme d'intervention des organes d'administration locale couvre les domaines de l'éducation, de la santé, des voies de communication, de l'assainissement de base, de l'énergie, de l'eau et de la sécurité publique.

Le programme met l'accent sur les principaux besoins des municipalités et vise à les satisfaire en transférant certaines responsabilités du gouvernement central aux gouvernements provinciaux et de ceux-ci aux administrations, en renforçant la déconcentration administrative. La déclaration souligne que la préparation du plan en question impliquait d'écouter les 164 municipalités et de répondre aux besoins les plus urgents en matière de ressources humaines, techniques et technologiques.

La réunion s'est penchée sur le bilan de la mise en œuvre du système financier local, un document décrivant le degré de mise en œuvre du régime via le portail municipal. Dans cette plate-forme informatique, les recettes de la communauté et les amendes sont collectées en vue de leur restitution ultérieure (intégrale) aux administrations municipales et aux districts urbains, en tant que contre-prestation de services.

Le portail municipal permet la fourniture de 490 services et la collecte des revenus de la communauté, ayant été mis en œuvre dans 124 municipalités et 32 ??districts urbains.